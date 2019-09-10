Триллер по-молдавски: открывая краны, жители Калараша не поверили глазам

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Качество воды, идущей из кранов в Калараше, вызывает возмущение и нарекания местных жителей. Горожане недовольны тем, что воду не только невозможно пить, но и готовить еду, и даже поливать небольшие приусадебные участки.

Местные жители сообщили представителям СМИ, что проблемы с качеством воды начались после того, как коммунальные службы города провели ремонт магистрального водопровода. Воды в городе не было на протяжении нескольких дней, а когда жители Калараша открыли краны, из них полилась черная, как смоль, жидкость.

Воду невозможно использовать даже в технических целях - она издает неприятный запах. Что стало причиной этого, пока неизвестно. Для определения источника загрязнения необходимо провести лабораторные исследования и установить химический состав черной жидкости.

Пока результатов проверок нет, граждане выражают возмущение произошедшим, "списывая" все грехи на управленцев коммунальных служб.

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