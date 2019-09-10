Экс-замглавы СИБ Молдовы помещен под домашний арест

Дело о высылке сотрудников молдавско-турецкого лицея набирает обороты: суд высказался по поводу меры пресечения для бывшего замглавы СИБа, а директор Бюро по миграции и беженцам отстранена от занимаемой должности.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Бывший заместитель главы Службы информации и безопасности Молдовы Александр Балтага, которого задержали 6 сентября по делу о высылке в 2018 году семерых преподавателей молдавско-турецкого лицея Orizont, помещен под 30-дневный домашний арест. Решение принято судом столичного сектора Чеканы.

В тоже время директор Бюро по миграции и беженцам Ольга Поалелунжь отстранена от занимаемой должности в соответствии с приказом министра внутренних дел Андрея Нэстасе. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь МВД Лилиана Пушкашу.

Поалелунжь обвиняется в превышении служебных полномочий, что привело к серьезным последствиям. Ей запрещен выезд из страны.

Высылка граждан Турции произошла осенью прошлого года. Как заявляла Служба информации и безопасности, семь иностранных граждан были выдворены из страны по подозрению в связи с исламистской группировкой. На родине их приговорили к тюремному заключению.

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