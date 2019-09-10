Чего натерпелись молдавские дети в секс-рабстве: шокирующие данные

В прокуратуре рассказали, на какие ухищрения пошел иностранец, чтобы наладить торговлю несовершеннолетними из нескольких сел на юге Молдовы.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Гражданин Евросоюза обвиняется в Молдове в торговле детьми. За это, согласно местному законодательству, ему грозит заключение вплоть до пожизненного.

"Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел объявила об экстрадиции из Грузии в Молдову гражданина Голландии, который обвиняется в торговле детьми, в том числе, на территории республики", - сообщили в Генпрокуратуре.

По данным следствия, преступная деятельность велась на протяжении 2015-2018 годов в рамках международной сети.

Правоохранительными органам удалось установить, что обвиняемый воспользовался тяжелым финансовым положением нескольких семей из сел на юге Молдовы. В частности, он отбирал детей в возрасте до 14 лет, предоставлял им вещи, а также оплачивал их развлечения. Таким образом, он пытался расположить их и вызвать доверие к себе со стороны несовершеннолетних.

Как только ему удавалось это сделать, мужчина приглашал их к себе домой в пункте проживания, а также в Румынию. Там вместе с другими пока не установленными лицами детей подвергали сексуальной эксплуатации.

"Поскольку несовершеннолетние становились зависимыми от помощи обвиняемого, то они не понимали истинного характера происходящего", - добавили в прокуратуре.

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Сотрудники правоохранительных органов Молдовы нашли этого мужчину в Грузии, откуда его экстрадировали 9 сентября. К слову, там он тоже находился под следствием. Затраты на перевозку обвиняемого в Молдову будут погашены за его счет.

В Молдове иностранный гражданин рискует получить 15-20 лет тюрьмы или пожизненный срок.

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