16:46 10 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.69
  • USD17.86
  • RUB0.27
  • RON4.16
  • UAH0.71
Поиск
Детское насилие

Чего натерпелись молдавские дети в секс-рабстве: шокирующие данные

CC0 / Pixabay / isabellaquintana
Общество
Получить короткую ссылку
54810

В прокуратуре рассказали, на какие ухищрения пошел иностранец, чтобы наладить торговлю несовершеннолетними из нескольких сел на юге Молдовы.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Гражданин Евросоюза обвиняется в Молдове в торговле детьми. За это, согласно местному законодательству, ему грозит заключение вплоть до пожизненного.

"Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел объявила об экстрадиции из Грузии в Молдову гражданина Голландии, который обвиняется в торговле детьми, в том числе, на территории республики", - сообщили в Генпрокуратуре.

По данным следствия, преступная деятельность велась на протяжении 2015-2018 годов в рамках международной сети.

Насилие
CC0 / Pixabay / Pexels
Пугающие данные: дети в Молдове все чаще подвергаются насилию

Правоохранительными органам удалось установить, что обвиняемый воспользовался тяжелым финансовым положением нескольких семей из сел на юге Молдовы. В частности, он отбирал детей в возрасте до 14 лет, предоставлял им вещи, а также оплачивал их развлечения. Таким образом, он пытался расположить их и вызвать доверие к себе со стороны несовершеннолетних.

Как только ему удавалось это сделать, мужчина приглашал их к себе домой в пункте проживания, а также в Румынию. Там вместе с другими пока не установленными лицами детей подвергали сексуальной эксплуатации.

"Поскольку несовершеннолетние становились зависимыми от помощи обвиняемого, то они не понимали истинного характера происходящего", - добавили в прокуратуре.

Не в бровь, а в кровь — в Молдове пора создавать министерство по защите детей>>>

Сотрудники правоохранительных органов Молдовы нашли этого мужчину в Грузии, откуда его экстрадировали 9 сентября. К слову, там он тоже находился под следствием. Затраты на перевозку обвиняемого в Молдову будут погашены за его счет.

В Молдове иностранный гражданин рискует получить 15-20 лет тюрьмы или пожизненный срок.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Беспредел: молдавских детей насилуют прямо в семьях


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Идеал женской красоты Девушки Гибсона, созданный американским иллюстратором Чарльзом Дана Гибсоном
Как менялись идеалы красоты на протяжении века: фото самых роскошных женщин
Европа не будет в безопасности без крепких отношений с Россией – МИД Франции
Глава МИД Франции: Европа не будет в безопасности без крепких отношений с РФ
Обеспечение питьевой водой в Молдове
На вес золота: обеспечение питьевой водой в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться