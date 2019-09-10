Инсульт убивает граждан Молдовы - как спасти человека от смерти

Сердечно-сосудистые заболевания - инфаркты и инсульты - стоят на первом месте среди причин смертности граждан Молдовы, однако есть признаки, по которым можно определить тяжелый недуг и вовремя обратиться к врачу, чтобы спасти жизнь таких пациентов.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik, Андрей Петрик. Статистика знает все, и даже самые распространенные причины смерти. Более половины летальных исходов в Молдове приходится на заболевания сердечно-сосудистой системы - порядка 58%. Таковы данные Национального агентства общественного здоровья.

Зачастую люди погибают не вдруг. Обычно симптомы проявляются продолжительное время, и человеку еще можно помочь, своевременно вызвав врача.

Нейрохирурги сообщают, если в течение 3 часов успеть оказать помощь, то последствий можно избежать. Важный момент заключается в том, что нужно определить инсульт и начать действовать в течение этого короткого времени, а это, естественно, не так-то и легко.

Есть основные симптомы, по которым можно распознать, что у человека - именно инсульт. Если кому-либо вдруг стало плохо, но он находится в сознании, попросите его приподнять руки. Человек, у которого произошло кровоизлияние в мозг, сможет это сделать лишь частично.

Если вы попросите внезапно упавшего на землю высунуть язык, то при инсульте он будет искривлен или повернут. Также стоит попросить человека широко улыбнуться, при кровоизлиянии в мозг, как правило, один из уголков рта при улыбке будет опущен, речь может быть невнятной. При таких симптомах требуется срочная госпитализация.

Также показаниями для обращения к врачу являются: онемение конечностей, мигрень и головокружение, резкое ухудшения четкости зрения.

Ежегодно по Молдове регистрируется порядка 70 тысяч случаев инсультов. Причем усложняет ситуацию тот факт, что большинство из них происходит в районах и селах, из-за чего увеличивается число летальных исходов. Пациентов попросту не успевают довести в столичные клиники. Ведь на спасение такого больного у врачей есть максимум до 8 часов.

В таких условиях,в Институте электронной инженерии и нанотехнологий при Академии наук Молдовы изобрели уникальное устройство. Молдавские инженеры-нанотехнологи блестяще справились с задачей.

Об уникальном изобретении в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал директор Института электронной инженерии и нанотехнологий при Академии наук Молдовы Анатолий Сидоренко.

"По заказу академика Гропа мы создали устройство для понижения температуры мозга на 4 градуса. Это позволяет продлить время спасения пациента в несколько раз. То есть, вместо 8 часов, когда инсультному больному необходимо оказать оперативную помощь, у медиков в запасе появляется до 16 часов", — отметил собеседник.

Ученый отмечает, что прибор действует на основе электрических полупроводниковых элементов Пельте, который управляется умным контроллером. Врач посредством этого контроллера может регулировать температуру головного мозга, пораженного инсультом, на понижение до необходимой температуры.

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Интересна и процедура измерения температуры головного мозга. В ухо пациента водится нанопровод, который определяет, насколько врачом была понижена температура мозга. Анатолий Сидоренко считает, что это — настоящий прорыв в медицинских технологиях и вскоре этот аппарат будет широко применяться не только в Молдове, но и за рубежом.

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