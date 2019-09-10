Кто стремится в генпрокуроры Молдовы: подробности конкурсного отбора

Семеро на одно кресло: список кандидатов на пост генерального прокурора Молдовы сформирован, процедура избрания объявлена.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Прием документов в рамках конкурса на пост генерального прокурора Молдовы завершен – заявки на участие в нем подали семеро человек, заявили Sputnik в пресс-службе Высшего совета прокуроров.

Однако, кто именно решил попробовать свои силы в рамках этого состязания, не разглашается. В течении пяти дней после завершения этапа приема документов Высший совет прокуроров обнародует список кандидатов.

"У Совета есть максимум 20 дней для публикации списка претендентов, у которых есть все необходимые документы для участия в конкурсе. Через 30 дней Совет собирается на заседание, на котором состоится этап интервью. После этого определяется победитель. Затем кандидат на пост генпрокурора представляется на рассмотрение президенту", - уточнили в Высшем совете прокуроров.

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Согласно местному законодательству, глава республики может один раз отклонить предложенную Высшим советом прокуроров кандидатуру на пост генпрокурора.

Высший совет прокуроров 9 августа принял решение объявить конкурс на вакантную должность генерального прокурора страны.

Как Генпрокуратура осталась без руководителя

Парламент 9 июля принял постановление о том, что Эдуард Харунжен не отвечает условиям назначения на должность генерального прокурора. За документ проголосовали депутаты парламентского большинства.

В своем решении высший законодательный орган страны призвал президента Игоря Додона издать указ об отставке генпрокурора на основании установленных обстоятельств.

Постановление также передали и в Высший совет прокуроров.

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Глава государства 11 июля принял отставку Харунжена с поста главы Генеральной прокуратуры, удовлетворив его просьбу в соответствии с поданным заявлением.

Поправки в закон

Позже, 19 июля, депутаты утвердили в окончательном чтении изменения в законодательство, предусматривающие, что президент Молдовы отныне обладает законным правом назначать исполняющего обязанности генпрокурора. В документе уточняется, что глава государства в подобных обстоятельствах будет рассматривать кандидатуру, предложенную Высшим советом прокуроров республики (ВСП).

Если президент усомнится в законности процедур отбора кандидата, он имеет право отклонить кандидатуру, предложенную ВСП. Когда кандидатура, предложенная ВСП, будет отклонена, глава государства вправе самостоятельно назначить генпрокурора. Однако сделать он это сможет после одобрения кандидата парламентским большинством.

Парламент вправе предложить нового специалиста на должность генпрокурора в случае, если с момента ее освобождения прошло три дня.

Как назначали и.о. генпрокурора

Высший совет прокуроров не смог выбрать кандидата на пост и.о. генпрокурора из-за отсутствия кворума, поэтому определить кандидата должны были депутаты.

Парламентская комиссия по праву, назначениям и иммунитету предложила выдвинуть на должность врио генпрокурора Молдовы замглавы прокуратуры Кишинева Дмитрия Робу.

Депутаты парламента на заседании 30 июля 78 голосами одобрили эту кандидатуру.

С момента назначения Робу Генпрокуратура начала несколько громких расследований. В том числе, открыто уголовное дело по факту узурпации власти в Молдове в период с 7 по 14 июня, возбуждены три уголовных дела по факту прослушки граждан страны.

© Sputnik / Moldova Руководители Прокуратуры Республики Молдова

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