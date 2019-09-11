В Кишиневе могут позавидовать - в Комрате создадут условия для этих людей

В городах гагаузской автономии и в ее столице постараются обеспечить беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями в общественно-значимые и административные учреждения.

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Мэрия Комрата займется созданием в городе условий для передвижения лиц с ограниченными возможностями. Примар города Сергей Анастасов обсудил внедрение соответствующего проекта с представителями Центра по правам лиц с ограниченными возможностями, пишет сайт местной администрации.

На встрече обсуждали пилотный проект, реализуемый посольством Финляндии по обеспечению условий доступности для лиц с ограниченными возможностями.

Проект предполагает оказание консультативной помощи местным органам власти по мониторингу доступности в публичные и общественные здания для лиц с ограниченными возможностями и созданию условий для передвижения этой категории граждан.

Анастасов сообщил, что власти города стараются создать надлежащие условия для жителей, в том числе и с ограниченными возможностями. Новый проект интересен, и примэрия Комрата готова к его реализации в целях повышения комфортности городской инфраструктуры для всех жителей. Проект реализуется в шести городах Молдовы, в том числе в Комрате и Чадыр-Лунге.

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