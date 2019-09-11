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Общественный транспорт

Автоперевозчики могут объявить всеобщую забастовку: каковы причины

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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То, как Минэкономики рассматривает требование повысить тариф на пассажирские автоперевозки, вызывает недовольство со стороны представителей транспортных компаний. Они обещают протесты и утверждают, что не остановятся, пока их условия не будут выполнены.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Министерство экономики и инфраструктуры "играет" с автоперевозчиками, а все обещания рассмотреть запрос о повышении тарифов на междугородние пассажирские рейсы оказались ложными. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса.

По его словам, прошло несколько встреч с представителями профильного министерства, однако это не привело к положительным результатам.

"Мы не могли получить от них (Минэкономики – ред.) их расчеты. Представили им свои, но они даже не захотели их тогда рассматривать. Предложили еще порядка 15 вопросов и отметили, что в зависимости от решения министерства по ним расчеты могут измениться – либо уменьшатся, либо увеличатся", - сказал Алекса.

Как отметил собеседник, эксперты Минэкономики изучили лишь шесть из 15 предложенных вопросов и заявили, что по остальным обсуждение возможно будет после 12 сентября.

Общественный транспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдавские автоперевозчики настаивают на пересмотре тарифов и готовят протест

Председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков отметил, что в протесте, запланированном на четверг, примут участие порядка 100 транспортных единиц, которые выстроятся перед зданием просветительства и будут сигналить в надежде, что их услышат.

Он заверил, что акция недовольства не повлияет на дорожное движение, а программа регулярных рейсов, которые связывают Кишинев, села и районные центры, не изменится.

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Алекса подчеркнул, если в Минэкономики не примут меры, то перевозчики объявят всеобщую забастовку, а это уже повлияет на многих граждан Молдовы.

На повышении тарифов транспортники настаивают давно. В 2018 году власти в очередной раз отказали им в этом пересмотре. В последний раз с таким требованием транспортники обратились к министерству экономики и инфраструктуры 20 августа 2019-го.

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© Sputnik / Алексей Мальгавко
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После этого глава профильного министерства Вадим Брынзан заявлял, что тарифы для автоперевозчиков были заморожены с 2013 года.

"Каждый раз, когда они пробовали повысить тарифы, предыдущая власть била кулаком и вносила изменения в Кодекс автомобильного транспорта, чтобы не менять цены. В результате произошло две вещи. Во-первых, стал очень быстро изнашиваться парк машин, а это представляет риск для граждан. То есть, у нас более старые автобусы и менее функциональные", - сказал Брынзан.

Во-вторых, как отметил министр, многие перевозчики перешли в "черную зону" экономики.

По его словам, переговоры будут вестись, пока не найдут решение, которое бы устранило в некотором роде и проблемы перевозчиков, но в то же время не ударило по карманам жителей с низкими доходами, которые вынуждены пользоваться таким видом транспорта.

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