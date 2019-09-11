В Молдове появится новый праздник: что и когда будут отмечать жители страны

Парламентарии предложили дополнить первый пункт постановления о памятных датах, праздниках и выходных днях.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. В Молдове появится новый праздник – Национальный день продовольствия, который планируется отмечать 16 октября. Соответствующий законопроект включен в повестку заседания правительства республики в среду.

Авторами инициативы выступили депутаты Раду Мудряк, Владимир Боля, Александр Слусарь, Николай Чубук. Парламентарии предложили дополнить первый пункт постановления о памятных датах, праздниках и выходных днях. Цель этого проекта – "повышение уровня осведомленности общественности в отношении мировой продовольственной проблемы и укрепление солидарности в борьбе с голодом, недоеданием и нищетой".

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В ноябре 1979 года на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН решили ежегодно отмечать Всемирный день продовольствия. К слову, празднуют его примерно в 150 странах, в том числе, и в Молдове.

Каждый год по всему миру выбрасывается около 88 миллионов тонн продовольственной продукции. Причины – некоторые продукты довольно быстро портятся, производится неправильная оценка объема пищи, необходимой для ежедневного потребления, а также покупка лишней еды.

Теперь же предлагается ввести подобный праздник на национальном уровне.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте правительства, "сегодня необходимо продвигать "культуру потребления" в обществе, чтобы сократить объемы пищевых отходов, а также развивать и модернизировать агросектор с точки зрения обеспечения благополучия и повышения уровня жизни населения, особенно в сельской местности".

"Считаем необходимым установить праздничный день, посвященный продовольствию, чтобы повысить осведомленность общественности о важности инвестиций в сельскохозяйственный сектор на местном и международном уровне и продвигать "здоровое питание", - отмечено в тексте пояснительной записки.

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