Обыски в Молдове: операция одновременно идет в Кишиневе и других районах

Следственные мероприятия проводятся в рамках проверок по фактам отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Сотрудники правоохранительных структур проводят в среду обыски в Кишиневе и в районах республики по делу об отмывании денег и уклонению от уплаты налогов. Информацию об этом подтвердили в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.

"Сегодня, 11 сентября, прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел вместе с Национальным инспекторатом расследований и генеральным управлением уголовного преследования МВД проводит обыски в Кишиневе и в стране. Проверки касаются дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов юридическими лицами в Кишиневе и других населенных пунктах республики", - говорится в сообщении.

Другие подробности прокуроры пообещали предоставить позже.

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