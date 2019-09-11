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Обыски. Архивное фото

Обыски в Молдове: операция одновременно идет в Кишиневе и других районах

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Обыски в Молдове (109)
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Следственные мероприятия проводятся в рамках проверок по фактам отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Сотрудники правоохранительных структур проводят в среду обыски в Кишиневе и в районах республики по делу об отмывании денег и уклонению от уплаты налогов. Информацию об этом подтвердили в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел. 

Примэрия Кишинева
© Sputnik / Евгений Панасенко
Обыски в примэрии Кишинева: с чем связаны проверки - подробности

"Сегодня, 11 сентября, прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел вместе с Национальным инспекторатом расследований и генеральным управлением уголовного преследования МВД проводит обыски в Кишиневе и в стране. Проверки касаются дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов юридическими лицами в Кишиневе и других населенных пунктах республики", - говорится в сообщении.

Другие подробности прокуроры пообещали предоставить позже.

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Тема:
Обыски в Молдове (109)

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