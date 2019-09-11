Скончалась бывший вице-спикер парламента Молдовы Мария Постойко

Утрата в Партии коммунистов Республики Молдова - в ночь на 11 сентября не стало Марии Севастьяновны Постойко.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Бывший вице-спикер парламента Молдовы от Партии коммунистов страны Мария Постойко в ночь на среду скончалась на 70 году жизни. Об этом в социальных сетях сообщила ее коллега по политформированию Инна Шупак.

"Не стало Марии Севастьяновны Постойко. Можно долго перечислять функции и должности, которые она занимала. Но ведь не это главное. Главное - принципы, которыми она руководствовалась по жизни. Честность. Порядочность. Справедливость. Спасибо, Марина Севастьяновна, за все. Пусть земля Вам будет пухом", - написала Шупак.

Постойко родилась 4 апреля 1950 года в селе Городище Дондюшанского района Молдавской ССР. В 1978 году она окончила юридический факультет Государственного университета Молдовы. В 1998 году стала депутатом парламента от Партии коммунистов Республики Молдова. А 31 марта 2005-го была избрана заместителем председателя парламента. В мае 2009 года Постойко стала председателем фракции ПКРМ в парламенте, была переизбрана 4 сентября 2009 года. После выборов в высший законодательный орган страны в феврале 2019 года коммунисты не смогли преодолеть избирательный порог и попасть в парламент.

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