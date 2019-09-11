Официально: обнародованы имена претендентов на пост генпрокурора Молдовы

Семеро человек поборются за пост генерального прокурора республики, среди них – шестеро прокуроров и один адвокат.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Высший совет прокуроров обнародовал список кандидатов на вакантную должность генпрокурора Молдовы. Как ранее сообщал Sputnik, на данном этапе за кресло руководителя этой госструктуры поборются семеро человек.

Согласно опубликованному на сайте Генпрокуратуры списку, в число претендентов вошли:

Максим Гропа – прокурор Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел; Анатолий Истрате – адвокат, экс-прокурор; © Sputnik / Miroslav Rotari Кто стремится в генпрокуроры Молдовы: подробности конкурсного отбора Всеволод Иванов – прокурор кишиневской прокуратуры (Офис Рышкановка); Роман Еремчук – прокурор, замглавы прокуратуры Кишинева, руководитель Офиса Центр; Игорь Попа – прокурор, экс-заместитель генерального прокурора; Руслан Попов – старший прокурор отдела криминологического анализа, согласования и предложений по законодательству в сфере управления политик, реформ и защиты общественных интересов Генпрокуратуры; Эдуард Булат – заместитель генпрокурора.

"На данный момент проходит процедура проверки кандидатов. В течение 20 рабочих дней Высший совет прокуроров объявит список кандидатов, которые подали полный пакет документов и соответствуют конкурсным условиям", - сообщили в Высшем совете прокуроров.

Затем Совет собирается на заседание, где состоится этап интервью, по итогам которого определяется победитель конкурса. Затем кандидата на пост генпрокурора представляют на рассмотрение президенту. Согласно местному законодательству, глава республики может один раз отклонить предложенную Высшим советом прокуроров кандидатуру на пост генпрокурора.

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Высший совет прокуроров 9 августа принял решение объявить конкурс на вакантную должность генерального прокурора страны.

Как Генпрокуратура осталась без руководителя

Парламент 9 июля принял постановление о том, что Эдуард Харунжен не отвечает условиям назначения на должность генерального прокурора. За документ проголосовали депутаты парламентского большинства.

В своем решении высший законодательный орган страны призвал президента Игоря Додона издать указ об отставке генпрокурора на основании установленных обстоятельств.

Постановление также передали и в Высший совет прокуроров.

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Глава государства 11 июля принял отставку Харунжена с поста главы Генеральной прокуратуры, удовлетворив его просьбу в соответствии с поданным заявлением.

Поправки в закон

Депутаты 19 июля утвердили в окончательном чтении изменения в законодательство, предусматривающие, что президент Молдовы отныне обладает законным правом назначать исполняющего обязанности генпрокурора. В документе уточняется, что глава государства в подобных обстоятельствах будет рассматривать кандидатуру, предложенную Высшим советом прокуроров республики (ВСП).

Если президент усомнится в законности процедур отбора кандидата, он имеет право отклонить кандидатуру, предложенную ВСП. Когда кандидатура, предложенная ВСП, будет отклонена, глава государства вправе самостоятельно назначить генпрокурора. Однако сделать он это сможет после одобрения кандидата парламентским большинством.

Парламент вправе предложить нового специалиста на должность генпрокурора в случае, если с момента ее освобождения прошло три дня.

Как назначали и.о. генпрокурора

Высший совет прокуроров не смог выбрать кандидата на пост и.о. генпрокурора из-за отсутствия кворума, поэтому определить кандидата должны были депутаты.

Парламентская комиссия по праву, назначениям и иммунитету предложила выдвинуть на должность врио генпрокурора Молдовы замглавы прокуратуры Кишинева Дмитрия Робу.

Депутаты парламента на заседании 30 июля 78 голосами одобрили эту кандидатуру.

С момента назначения Робу Генпрокуратура начала несколько громких расследований. В том числе, открыто уголовное дело по факту узурпации власти в Молдове в период с 7 по 14 июня, возбуждены три уголовных дела по факту прослушки граждан страны, возобновлено расследование по факту "искусственного роста тарифов на электроэнергию".

© Sputnik / Moldova Руководители Прокуратуры Республики Молдова

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