Какие изменения могут произойти в Молдове с 2020 года: это ждет и пенсионеров

Глава республики выступил с рядом инициатив, которые направлены на поддержку граждан республики.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что направил в парламент страны несколько законопроекта в области социальной защиты, а также выдвинул инициативу, касающуюся Академии наук республики.

Как отметил глава государства, оба проекта в области соцзащиты, наряду с принятой парламентом в первом чтении инициативой об индексации пенсий дважды в год, входят в пакет социальных мер президента страны и направлены на повышение уровня социальной защищенности пенсионеров и лиц с самыми низкими доходами.

Помощь для малоимущих в отопительный сезон

По словам Додона, первая инициатива предусматривает увеличение числа потенциальных получателей помощи, предоставляемой государством в отопительный сезон, примерно на 50 тысяч человек.

В этой части, как пояснил глава республики, планируется пересмотреть повышающий коэффициент минимально гарантированного ежемесячного дохода с 1,95 до 2,2. Этот коэффициент используется для установления права на получение данной помощи.

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"Как ожидается, проект закона будет вынесен на рассмотрение законодательного органа в ходе осенней сессии, чтобы он начал исполняться с 1 января 2020 года. Наряду с этим обращусь к правительству с предложением увеличить размер помощи с 350 до 500 леев в месяц", написал Додон на своей странице в Facebook.

Изменения, которые коснутся пенсионеров

Второй законопроект, как рассказал президент, направлен на гарантирование государством минимального срока в пять лет для получения пенсии по достижении предельного возраста. То есть, человек сможет получать пенсию мужа/жены, если тот скончался раньше, чем через пять лет после выхода на пенсию.

"Принятием этого законопроекта мы хотели бы обеспечить более справедливые условия для лиц, которые всю жизнь делали отчисления в Социальный фонд, но в связи с преждевременной смертью не смогли получать пенсию в течение хоты бы пяти лет", - пояснил глава республики.

Он обратил внимание, что по статистике средняя продолжительность периода получения пенсии лицами, которые не прожили пяти лет с момента выхода на пенсию, составляет всего 2,6 года.

"Этот проект закона тоже будет рассмотрен на осенней сессии парламента", - заявил президент.

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Судьба Академии наук

В среду глава республики провел встречу с руководителем Академии наук Молдовы (АНМ) Ионом Тигиняну и академиками Теодором Фурдуем, Александром Рошкой, Константином Гайндриком и Евой Гудумак. В ходе беседы, по словам президента, были затронули различные темы, связанные с деятельностью академического сообщества нашей страны, которое вследствие реформы, осуществленной прежней властью в 2017 году, сталкивается со множеством проблем. Додон напомнил, что администрация президента не поддержала эту реформу и подчеркнула тогда, что нововведения вызовут лишь негативные последствия.

"Исходя из сложной ситуации, в которой находится наука, и по итогам дискуссии с академиками, принял решение выдвинуть законодательную инициативу с целью урегулирования ситуации в данной сфере путем обеспечения институционального финансирования профильных организаций", - отметил Додон.

В частности, планируется вернуть в структуру Академии наук Молдовы исследовательские центры, передать АНМ определенные рычаги для полноценного выполнения положенных функций, изменить штатное расписание Академии для повышения транспарентности процесса принятия решений и т.д.

"Представители научного сообщества указали на необходимость принятия этих поправок в срочном порядке, чтобы вернуть систему исследований и инноваций Республики Молдова в нормальное русло", - пояснил президент.

Он подчеркнул, что намерен поддерживать все проекты, направленные на обеспечение модернизации и реформирование системы исследований в Молдове.

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