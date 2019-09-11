Угроза пожаров в Молдове не исчезла: предупреждение продлили на неделю

С начала месяца над республикой нависла новая угроза, которая сохранится до середины сентября.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила "желтый код" в связи с чрезвычайной опасностью возникновения пожаров.

Предупреждение будет действовать до 18 сентября. Его объявили еще 29 августа и с тех пор продлевают.

"В период 12-18 сентября во многих районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий", — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

"Желтый код" действует на юге и в некоторых центральных районах. Исключение составляют Единецкий, Дрокиевский, Рышканский, Сорокский Глодянский, Фалештский, Сынджерейский, Теленештский, Каларашский, Оргеевский, Страшенский и Дубоссарский районы.

Риски и рекомендации

Специалисты предупреждают, что в указанные период возможны воспламенения сельхозкультур, складских помещений с кормами, лесных массивов, домов и хозяйских построек.

Рекомендуется избегать использования открытого огня вблизи домов, хозяйственных построек, складов с кормами. Не следует разводить огонь на участках земли, покрытой сухой растительностью, особенно если они находятся рядом с лесными массивами или объектами высокой пожарной опасности.

Также советуют ограничить проведение работ, в результате которых, происходит испарение летучих легковоспламеняющихся веществ или чрезмерный перегрев, что может послужить причиной пожара.

Кроме того, до 12 сентября во всей стране действует "желтый код" в связи с низкой водностью.

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