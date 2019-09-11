Правительство выясняло, чем вызвана нестерпимая вонь в Кишиневе

На заседании молдавского кабинета министров в среду первым обсуждавшимся вопросом стал едкий запах в столице, который мучает кишиневцев уже около месяца.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. На заседании правительства заслушали директора предприятия Apă Canal Chișinău Валериу Мешка, который сообщил, что существующая проблема повторяется из года в год и обусловлена целым рядом факторов.

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По словам руководителя предприятия-поставщика воды, основная проблема состоит в накапливании грязи из сточных канализационных вод, перерабатываемых на станции очистки. С 2009 по 2018 год на семи водоемах, расположенных вблизи очистных сооружений, скопилось порядка 760 тонн этой грязи, сообщил Мешка.

"Частично мы могли решать эту проблему через осушку скапливающейся грязи в геотубах. Сейчас эта грязь собирается в семи водоемах на площади в 5,2 гектара. Самые большие озера - глубиной 12-15 метров. В июле-августе был засушливый период, однако грязь не засохла, а вода не очистилась. Грязь из этих озер не успевала раствориться и создавала такой неприятный воздух. Ветер разносил его по всему городу", - уточнил Мешка.

По словам главы предприятия Apă Canal Chișinău, проблема вызвана тем, что экономические агенты в течении нескольких лет сливали в канализацию высокобелковые отходы, химически токсичные вещества. Содержание в сточных водах фосфорных и других опасных соединений подтверждено в лабораторных условиях.

"Частично вина за загрязнение окружающей среды и создание этого неприятного запаха лежит на предприятиях по производству молочных и мясных продуктов, алкогольных напитков", - уточнил Мешка.

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Глава Apă Canal Chișinău уточнил, что есть способ частично решить вопрос скапливающейся на станции очистки грязи. С этой целью были приобретены две специальные центрифуги, которые перерабатывают эту грязь в компост для удобрения сельхозугодий. На проект выделили 1,9 миллиона леев.

Однако комплексно решить проблему пока не удается. Мешка посетовал на то, что примэрия муниципия многие годы замалчивала проблему и не принимала конкретных шагов по улучшению ситуации.

"Это – проблема примэрии, скопившаяся грязь собиралась в этих озерах в течение нескольких лет" , - добавил Мешка.

Государственный секретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Юлиана Кантаражиу поинтересовалась – как долго жители города будут чувствовать этот запах.

"Запах не представляет опасности для жителей близлежащих кварталов. Этот запах появился в конце июля – начале августа", - сообщил Мешка, не ответив на поставленный вопрос.

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