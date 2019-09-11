Президент Молдовы созывает заседание Высшего совета безопасности

Заседание Совбеза намечено на 10.00. По его итогам глава республики Игорь Додон проведет пресс-конференцию.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Заседание Высшего совета безопасности состоится в четверг, 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Молдовы.

Заседание намечено на 10.00. По его итогам глава республики Игорь Додон проведет пресс-конференцию. Какие вопросы включены в повестку, не разглашается.

Предыдущее заседание Высшего совета безопасности под руководством президента состоялось 23 августа. Ключевой темой обсуждения тогда стал скандал с Международным аэропортом Кишинева.

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