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Молдавские леи

Кабмин решил: какие категории граждан получат единовременную помощь

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Кабинет министров Молдовы вышел с инициативой о выделении средств некоторым категориям населения на приобретение или ремонт существующего жилья.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. На заседании кабмина Молдовы в среду министр финансов Наталья Гаврилица рассказала о реализации инициативы по выделению средств в виде единовременной помощи некоторым категориям граждан нашей страны, которые помогут им в приобретении недвижимости, либо в капитальном ремонте и восстановлении существующего жилья.

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"Право на получение единовременных выплат в размере от 12,5 до 82 тысяч леев имеют лица, участвовавшие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, члены семей ликвидаторов, погибших от болезней после аварии, участники войны в Афганистане, участники военных действий по защите территориальной целостности и независимости Молдовы, участники Второй мировой войны, реабилитированные жертвы политических репрессий", - сообщила Гаврилица. 

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Для определения лиц, которые имеют право на получение этих выплат, созданы специальные комиссии, которые рассматривают заявления, поданные соискателями. Они оценивают текущее жилищное состояние претендента и его семьи, а затем составляют протоколы по каждому отдельному случаю.

"Уже принято решение о выделении 614 миллионов леев для 15 получателей из девяти районов республики. Девять бенефициаров – участники военных действий за сохранение территориальной целостности и независимости Республики Молдова. Шестеро из них – участники военного конфликта в Афганистане", - уточнила министр.

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Теги:
решение, правительство, недвижимость, жилье


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