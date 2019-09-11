Правительство решило: новому празднику в Молдове - быть

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Правительство Молдовы дало положительное заключение по инициативе группы депутатов парламента о введении в Молдове новой праздничной даты – Национального дня продовольствия.
С данной инициативой вышли 31 июля текущего года депутаты Раду Мудряк, Владимир Боля, Александр Слусарь и Николае Чубук.
Государственный секретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Юлиана Кантаражиу сообщила членам молдавского кабмина, что данная праздничная дата не относится к нерабочим дням.
День продовольствия станет реальностью с момента публикации соответствующего решения в Официальном мониторе Республики Молдова.
Цель этого проекта – "повышение уровня осведомленности общественности в отношении мировой продовольственной проблемы и укрепление солидарности в борьбе с голодом, недоеданием и нищетой".
В ноябре 1979 года участники конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН решили ежегодно отмечать Всемирный день продовольствия. К слову, празднуют его примерно в 150 странах, в том числе, и в Молдове.
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