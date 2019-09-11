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Сбор овощей в фермерском хозяйстве

Правительство решило: новому празднику в Молдове - быть

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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На заседании кабинета министров в среду обсуждался вопрос учреждения в республике Национального дня продовольствия, который предлагается отмечать ежегодно 16 октября.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Правительство Молдовы дало положительное заключение по инициативе группы депутатов парламента о введении в Молдове новой праздничной даты – Национального дня продовольствия.

С данной инициативой вышли 31 июля текущего года депутаты Раду Мудряк, Владимир Боля, Александр Слусарь и Николае Чубук.

Государственный секретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Юлиана Кантаражиу сообщила членам молдавского кабмина, что данная праздничная дата не относится к нерабочим дням.

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День продовольствия станет реальностью с момента публикации соответствующего решения в Официальном мониторе Республики Молдова.

Цель этого проекта – "повышение уровня осведомленности общественности в отношении мировой продовольственной проблемы и укрепление солидарности в борьбе с голодом, недоеданием и нищетой".

В ноябре 1979 года участники конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН решили ежегодно отмечать Всемирный день продовольствия. К слову, празднуют его примерно в 150 странах, в том числе, и в Молдове.

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Каждый год по всему миру выбрасывается около 88 миллионов тонн пищевых продуктов. Причины – некоторые продтовары довольно быстро портятся, производится неправильная оценка объема пищи, необходимой для ежедневного потребления, а также покупка лишней еды.

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