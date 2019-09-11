Уезжая на заработки, граждане Молдовы рискуют быть обманутыми

Отсутствие заработка на родине приводит многих наших сограждан к отчаянию, однако те, которые стремятся заработать на достойную жизнь, уезжая на заработки и не подозревают, к каким страшным последствиям может привести такой, казалось бы, обдуманный и взвешенный шаг.

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Они лишились собственных домов после того, как вернули долги, о которых ранее не подозревали. Такова судьба сотен граждан Молдовы, которые воспользовались услугами компаний-посредниц при их отправке на заработки за рубеж.

Международный центр "La Strada" провел для граждан нашей республики, находящихся в поиске рабочего места, информационную кампанию, целью которой стало предупреждение рисков, связанных с услугами частных агентств, отправляющих наших соотечественников на заработки за рубеж.

Специалисты уточняют - граждане Молдовы не знают о легальных рамках трудоустройства за рубежом. Они не задают вопросов, когда им предлагают уехать на работу на Запад, не знают, какие подводные камни скрываются за этим процессом, и, как правило, оказываются обманутыми.

В случае сотрудничества с компаниями-посредницами при отъезде на заработки за рубеж, трудовые мигранты из нашей страны должны вчитываться в каждый пункт контракта, который им предстоит подписать. Особо внимательными надо быть к абзацам "со звездочками", написанным крайне мелким шрифтом. Именно там скрываются основные детали, не зная о которых подписант такого документа впоследствии может сильно пожалеть.

Сотрудники центра "La strada" предупреждают - в законодательстве есть много недоработок, касающихся работы таких фирм-посредниц. Поэтому, оформляя документы, каждый из тех, кто решился воспользоваться услугами такой компании, должен быть максимально бдительным, уточняют правозащитники.

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Чтобы избежать возможных последствий незаконного трудоустройства за границей, каждому отъезжающему рекомендуют обратиться на номер "горячей линии" - 0 800 777.

Статистические данные подтверждают - жители нашей страны, уезжая на заработки за границу через посредников, не особо информированы о том, что содержится в тексте подписанного ими контракта.

При этом, главным источником информации для молдавских гастарбайтеров остается интернет. Трое из четырех позвонивших на "горячую линию" граждан нашей страны сообщили, что готовы поддержать предложение по трудоустройству от частной компании-посредницы, не зная при этом, какие условия пропишут в контракте ее администраторы.

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