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Встреча президента Молдовы Игоря Додона с членами оргкомитета фестиваля ТЭФИ-Содружество

Президент Молдовы встретился с организаторами фестиваля "ТЭФИ-Содружество"

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Общество
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Фестиваль "ТЭФИ-Содружество" - первое столь масштабное мероприятие в области СМИ, проводимое в Республике Молдова.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел в среду заседание с участием членов оргкомитета фестиваля "ТЭФИ-Содружество", который пройдет с 16 по 19 сентября в Кишиневе.

"Это первое столь масштабное мероприятие в области СМИ, проводимое в Республике Молдова", - написал глава республики на своей странице в Facebook.

Девятый международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" организован Фондом "Академия Российского телевидения" под патронатом президента Республики Молдовы. 

Премия ТЭФИ
© Sputnik / Евгений Одиноков
Все о "ТЭФИ-Содружество" в Кишиневе: полная программа фестиваля

Для участия в фестивале в Кишинев приедут представители 13 стран. В день открытия "ТЭФИ-Содружество-2019" запланирован показ документального фильма "Штефан Великий. История Молдовы".

Поскольку в нынешнем году основное внимание "ТЭФИ-Содружество" уделено сериалам, в экспертное жюри вошли профессионалы, специализирующиеся на создании именно этого телевизионного контента. Специальный гость – ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович.

Фестиваль "ТЭФИ-Содружество" учрежден в 2011 году - к 20-летию образования СНГ. За все время существования он проходил в разных городах стран-участниц объединения: Киеве, Астане, Одессе, Баку, Ереване, Минске, Ташкенте.

В рамках мероприятий фестиваля работает экспертный совет, проводятся мастер-классы, обсуждения телевизионных работ, дискуссии и круглые столы по актуальным проблемам современного телевидения. Обмен мнениями, открытый творческий диалог – все это вызывает живой отклик участников. На торжественной церемонии закрытия подводятся итоги фестиваля, вручаются специальные награды

Международное информационное агентство и радио Sputnik выступает международным информационным партнером "ТЭФИ Содружество-2019", а Sputnik Молдова – информационным партнером в Молдове.

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