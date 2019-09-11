В МИД России высказались по поводу позиций русского языка в Молдове

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве РФ обратили внимание на необходимость обеспечения права журналистов на свободу профессиональной деятельности и недопущения дискриминационной политики в отношении СМИ, что делалось предыдущей властью республики.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. В МИД России заявили о необходимости принять меры по сохранению позиций русского языка в Молдове. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим молдавским коллегой Нику Попеску.

"Подняли вопрос о необходимости принять меры по сохранению позиций русского языка в Молдове. Наши коллеги приняли к сведению. Рассчитываю, что это позволит не допустить искусственного сужения пространства для русскоязычных и русских в Молдове", - отметил Лавров.

Как подчеркнул глава российского МИД, стороны "договорились принять меры к тому, чтобы отказаться от нарушений безвизового режима, от применения запретительно-ограничительных мер в отношении граждан обеих стран".

"Обратили внимание на необходимость обеспечивать права журналистов на свободу профессиональной деятельности и недопущения дискриминационной политики в отношении средств массовой информации. Такие действия предыдущее правительство Молдовы предпринимало в отношении русскоязычных СМИ", - заявил Лавров.

Российских журналистов регулярно не впускали в Молдову. Так, в октябре 2015 года произошли два случая задержания в аэропорту Кишинева репортеров НТВ. Журналисты были высланы обратно в Москву. Затем съемочную группу ВГТРК, направлявшуюся на освещение выборов в Гагаузии, также не пустили в Молдову.

Кроме того, генеральный директор информагентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и автор фильма "Крым. Возвращение на Родину" журналист Андрей Кондрашов были объявлены персонами нон грата в Молдове. Им также запрещен въезд в страну на пять лет. Персоной нон грата объявлен в Молдове сотрудник МИА "Россия сегодня", радиоведущий, блогер, писатель Армен Гаспарян.

В начале 2018 года предыдущая власть в Молдове ввела запрет на ретрансляцию в республике теле- и радиопрограмм с информационным, аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под запрет попал в первую очередь контент из России. Проект подвергся жесткой критике со стороны общественности, парламентской оппозиции и президента. Но документ подписал на тот момент спикер парламента Андриан Канду, и закон вступил в силу в феврале 2018-ого.

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