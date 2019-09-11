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День вина в Кишиневе

Вино будет литься рекой - когда в стране пройдет колоритный праздник

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Восемнадцатый общенациональный праздник вина пройдет в республике 5 и 6 октября, организаторы обещают сюрпризы.

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. В этом году Национальный день вина в Молдове будет отмечаться более масштабно.

Впервые импровизированный городок и крестьянские подворья выйдут за пределы площади Великого национального собрания, разместятся в сквере Кафедрального собора. Вина будут "группироваться" по регионам, а стенды более 65 виноделен расположатся согласно карте.

На сцене, установленной на пешеходной улице Е. Доги, выступят отечественные и зарубежные артисты. За неделю до Национального дня вина все винодельческие предприятия страны откроют свои двери для гостей и будут принимать их с 28 сентября по 13 октября.

Винные подвалы Криково
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Посетители Национального дня вина смогут, как и в предыдущие годы, приобрести буклет с информацией о винодельнях, 12 талонами для дегустаций, программой мероприятий, скидками на винные туры, рекламными материалами, а также билетами на проезд в общественном транспорте. 

Национальный день вина приобретает международные масштабы. Второй год подряд День молдавского вина отметят и в коммуне Снагов в Румынии. В мероприятии примут участие 26 виноделов из нашей страны. День молдавского вина отметят и в Яссах 21 - 22 сентября, а также в Бая-Маре 28 и 29 сентября. В минувшие выходные День молдавского вина прошел и в Беларуси.

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Теги:
День вина, праздник, река, вино


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