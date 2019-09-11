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В операционной, архивное фото

Молдавские медработники будут получать больше за ночные дежурства

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Правительство решило сегодня, что медработники, дежурящие в ночь, будут получать в качестве прибавки к зарплате по 1 тысяче леев.

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. На заседании кабинета министров, прошедшем в среду, было принято решение - молдавские врачи и медперсонал будут получать прибавку к зарплате в 1 тысячу леев ежемесячно за ночные дежурства. 

Молдавские леи
© Sputnik / Evghenii Panasenco
В Молдове планируется увеличить зарплаты медработникам

Министра здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко сообщила, что на данный момент необходимо увеличить зарплаты медработникам и обслуживающему персоналу клиник, но не так, как это было ранее - всего на 100-200 леев.

"Сейчас мы пришли к тому, что сталкиваемся с нехваткой квалифицированного медперсонала, поэтому предлагаем добавить 1 тысячу леев к зарплате тем, кто будет дежурить в больницах по ночам. Услуги медработников и их усилия на работе требуют выдержки, самоотдачи", - заявила Немеренко. 

По ее словам, благодаря сегодняшнему решению, есть возможность констатировать первое значительное увеличение зарплат.

В то же время, кабмин решил регламентировать и процедуру доплаты за научные степени специалистам, работающим в публичных государственных медицинских учреждениях.

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Теги:
выплаты, Молдова, медицина


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