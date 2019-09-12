Врачи предупреждают: в Молдове растет число больных раком щитовидной железы

Специалист рассказал о причинах, которые обусловили рост этой разновидности смертельно опасной болезни.

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Число больных раком щитовидной железы в Молдове продолжает расти. Об этом в эфире радио Sputnik Moldova рассказал руководитель отделения опухолей головы и шеи Онкологического института, доктор медицинских наук Адриан Клипка.

"Мы ожидаем увеличения числа новых случаев в ближайшие годы. Рост уже был зарегистрирован в первой половине 2019 года, а есть случаи, которые еще не были выявлены. Либо пациенты не обращались в онкологический институт, либо заболевание не было зарегистрировано другими медицинскими учреждениями", - сообщил врач.

В прошлом году более 250 человек узнали о страшном диагнозе. Чаще всего рак щитовидной железы поражает женщин.

"С этим типом рака можно справиться, если его лечить вовремя и правильно. Мы обычно применяем хирургическое лечение. До 10 процентов случаев являются медуллярными или недифференцированными опухолями. Они агрессивны и требуют лечения с помощью химиотерапии или лучевой терапии", - рассказал Адриан Клипка.

Гормональный дисбаланс, эндокринные расстройства и стресс способствуют развитию и развитию рака щитовидной железы, напомнил доктор медицинских наук.

"К числу основных причин заболевания относятся нарушения гормонального статуса или нарушения, связанные с эндокринными заболеваниями, такими как: узловой зоб, аутоиммунный тиреоидит. Другими факторами являются ионизирующее излучение, стресс и иммунодепрессия, когда иммунная система не выполняет свои функции, и в результате мутация, если она превышает 100 злокачественных клеток, превращается в раковую опухоль", - объяснил Адриан Клипка.

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Рак щитовидной железы проявляется рядом симптомов — постоянной болью в горле и ухе, затрудненным дыханием, хриплым голосом, затрудненным глотанием и хроническим кашлем.

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