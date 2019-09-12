На каких улицах в Кишиневе временно отключат свет

Публикуем список улиц столицы, на которых планируются отключения электричества.

КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщает, что для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Центр:

- ул. Академией 5/2, Хынчештское шоссе 55/3, 55/5, 55/6, 57A, Спрынченоая 4/1, 4/3 - в период с 08:45 - 13:00.

- ул. Пэдурий 20, 20/1, 36 - в период с 09:30 - 17:00.

Рышкановка:

- ул. Н. Донич, 14, Г. Выртосу 14, 15, Ипотешть, 22, Мирчешть, T. Панфиле, 1-5, 10-62, 11-41, Валя Албэ, 10, 56, Ф. Лупашку, 2, 5, 16A, Замолксе, 22 - в период с 08:55 - 19:00.

Буюканы:

- ул. Пяца Унирий Принчипателор 3 подъезд 1 - в период с 09:30 - 18:00.

- ул. Парис 34/3, Г. Тофан 6A - в период с 09:00 - 13:00.

ул. Парис 49, А. Маринеску 19/2 - в период с 13:00 - 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. С полным списком можно ознакомиться на сайте электрокомпании.

Подробную информацию можно получить по телефону: 022-43-11-11.

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