Средняя зарплата в Кишиневе превысила 8500 леев — официальная статистика

В столице люди зарабатывают в среднем на 17% больше, чем в остальных районах страны.

КИШИНЕВ, 12 сен —Sputnik. Средняя зарплата в Кишиневе составила 8571,7 лея, увеличившись на 13 процентов. Об этом сообщает Национальное бюро статистики.

В целом в столице зарплаты на 17,4 процента выше, чем в среднем по стране. Напомним, средняя зарплата в Молдове составляет 7302,6 лея.

Для бюджетной сферы средний показатель зарплаты составил 8385,3 лея, в реальном секторе по муниципию зарплата находится на уровне 8608,4 лея.

Самые высокие зарплаты в Кишиневе получают в сфере IT (в среднем 16 370 леев), на предприятиях по производству и поставке электроэнергии, газа, воды, кондиционирования воздуха (14 252 лея), в финансовой и страховой отраслях (13 994 лея), на предприятиях по водоснабжению и канализации (11592 лея), в сфере публичной администрации — 10 675 леев.

Самые низкие зарплаты в муниципии в первом полугодии были отмечены в сельском хозяйстве, лесоводстве и рыбоводстве (5 127 леев), в сфере размещения туристов и общественного питания (5 223 лея), в сфере искусства, отдыха и развлечений - (5 858 леев).

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