Брали по-крупному: примар и советник Флорен задержаны за взятку в 350 тысяч леев

Взяточников брали с поличным - деньги им были переданы под контролем сотрудников НАЦ.

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Примар и член местного совета села Флорены Новоаненского района задержаны по обвинению во взяточничестве.

По сообщению Национального антикоррупционного центра (НАЦ), они подозреваются в вымогательстве у одного из местных предпринимателей взятки в 350 тысяч леев за "помощь" в легализации земли.

По сообщению антикоррупционных органов, подозреваемые заявили, что повлияют на решение местного совета, чтобы официально сдать в аренду землю, которая использовалась арендатором незаконно. Предприниматель рассказал следователям, что ему обещали содействовать в покупке земли после того, как аренда будет оформлена.

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Взяточников брали с поличным - деньги им были переданы под контролем сотрудников НАЦ тремя порциями — 200 тысяч, 140 тысяч и 10 тысяч леев. После передачи последних денег оба подозреваемых были задержаны.

В отношении примара и советника возбуждены уголовные дела. Если их вина будет доказана, им грозит серьезное наказание - до 15 лет лишения свободы.

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