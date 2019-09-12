Официально: контракт о концессии аэропорта просят аннулировать через суд

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. Агентство публичной собственности подало иск в суд против компании Avia Invest с требованием признать недействительным договор о концессии Международного аэропорта Кишинева. Об этом сообщила в четверг премьер правительства Молдовы Майя Санду на своей странице в соцсети Facebook.

Международный аэропорт Кишинева передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом этого года молдавские парламентарии решили проверить законность этой сделки. В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

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Кроме того, в начале сентября правительство страны утвердило отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. Но это решение кабмина не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики намерены добиваться через суд.

"Агентство публичной собственности 10 сентября подало иск в суд против ООО Avia Invest с требованием признать недействительным контракт от 30 августа 2013 года о концессии активов ГП "Международный аэропорт Кишинева" и прилегающей к нему территории", - написала Санду.

По ее словам, есть достаточно аргументов для аннулирования этого договора.

"Считаем, что этот контракт был заключен с многочисленными нарушениями действующего законодательства и в ущерб интересам государства", - добавила премьер.

Проверка соблюдения условий договора

Ранее министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан заявлял, что будет проведена проверка инвестиционной деятельности в международном аэропорту Кишинева с задачей проверить, были ли выполнены обязательства по договору концессии аэропорта, принятые на себя компанией "Avia Invest".

Согласно контракту, компания должна была инвестировать 244 миллиона евро. На первом этапе — 45 миллионов в течение двух лет (2014-2015), инвестированные в работы по расширению терминала, парковки, взлетно-посадочной полосы, сообщил министр экономики.

По состоянию на декабрь 2017 года в аэропорту была достигнута цифра пассажиропотока в 2,6 миллиона человек, после которой, согласно контракту, с 1 января 2018 до 1 января 2020 года компания должна была инвестировать еще 115 миллионов.

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Еще 84 миллиона должны быть инвестированы на третьем этапе — в течение двух лет после достижения 3,2 миллиона пассажиров ежегодно. "Эта цифра еще не достигнута, пока идет второй этап", — заявил министр.

На сегодняшний момент по данным "Avia Invest", которые предстоит проверить властям, были инвестированы 76,7 миллиона евро до конца 2017 года, а в 2018 году – 10,7 миллиона евро. То есть в общей сложности примерно 88 миллионов евро, которые уже были вложены.

Споры вокруг аэропорта

NR Investments Ltd 28 августа завершила покупку кипрской офшорной компании Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежат 95% акций молдавской Avia Invest SRL, взявшей в концессию Международный аэропорт Кишинева.

NR Investments Ltd принадлежит Натаниэлю Филипу Ротшильду также известному как Нат. Это швейцарский финансист британского происхождения, представитель династии Ротшильдов. Он младший из четырех детей и единственный сын лорда Джейкоба Ротшильда и Серены Мэри Данн, внучки сэра Джеймса Данна, канадского финансиста и магната. Как у сына барона у него есть титул The Honourable.

В правительстве Молдовы объявили, что кабмин не был проинформирован или проконсультирован о намерении NR Investments Ltd приобрести Komaksavia Airport Invest Ltd, обладающей 95% Avia Invest, а также о завершении процесса покупки.

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Более того, как отметили в пресс-службе правительства, премьер и министр экономики сообщили представителю NR Investments Ltd, что у контракта о концессии серьезные правовые проблемы, подчеркнув, что договор рассматривается на данный момент в прокуратуре.

Президент Молдовы Игоря Додона, в свою очередь, заявлял, что он всегда выступал против решения предыдущего правительства о концессии аэропорта, так как материальный ущерб и риски национальной безопасности, связанные с этой схемой, огромны.

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