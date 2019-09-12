Кто пришел к власти: в Гагаузии назначен новый состав Исполкома автономии

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Утвержден состав Исполнительного комитета Гагаузиии. Члены новой администрации автономии принесли присягу и приступили к работе. Решение об утверждении Исполкома было принято Народным собранием Гагаузии.
С поздравлениями к членам Исполкома обратилась глава автономии Ирина Влах. Она отметила, что перед исполнительной властью стоят масштабные задачи.
Первым заместителем председателя Исполкома стал Анатолий Усатый, вторым замом – Олеся Танасогло.
В его состав входит 21 человек, в том числе - 16 начальников отраслевых управлений, три главы районных администраций и директор Научно-исследовательского центра имени Марии Маруневич. Средний возраст членов Исполкома составляет 44 года.
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Назначение нового Исполкома предусмотрено законом после проведения в автономии выборов башкана.
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