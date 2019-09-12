Додон: ВСБ обсуждал возврат Air Moldova и аэропорта Кишинева государству

Президент Молдовы заявил, что государство намерено вернуть компанию Air Moldova, Международный аэропорт Кишинева, а также рассматривает возможность создания в стране еще как минимум одной международной воздушной гавани.

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. На заседании Высшего совета безопасности, которое состоялось в четверг, рассматривались три темы, связанные с областью авиации. Об этом заявил в ходе брифинга президент Молдовы Игорь Додон.

"Первое – ситуация в Air Moldova. Было приглашено новое руководство, которое назначено совсем недавно. Также приглашены представители Агентства публичной собственности, которые ответственны за управление соглашения о приватизации… Государство предпримет все усилия для возвращения компании государству. Есть предпосылки и документы, которые позволяют аннулировать соглашение о приватизации", - сказал глава государства.

По его словам, была запрошена детальная информация о деятельности компании.

Второй вопрос, который обсуждали на заседании ВСБ, - обращение государства в суд с требованием аннулировать контракт о концессии кишиневского аэропорта.

"Государство инициировало разрыв соглашения, подписанного между правительством и Avia Invest о концессии аэропорта. Мотивы – до подписания и при заключении договора были нарушения законодательства… Сейчас идет работа над аудитом инвестиций. Государство давно должно было провести такую проверку", - добавил Додон.

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Третий обсуждавшийся вопрос, по словам президента, – ситуация в Международном аэропорту в Маркулештах.

"Это важный государственный объект, у которого хорошая инфраструктура. Несколько лет назад было принято решение создать там свободную экономическую зону. Мы запросили информацию, чтобы на следующем заседании ВСБ можно было принять решение о том, как использовать в интересах государства этот объект", - подчеркнул глава государства.

По словам Додона, ранее он уже высказывал идею, которую повторил коллегам из правительства и сегодня, что было бы хорошо открыть второй международный аэропорт в Молдове.

"Нужно посмотреть, какая у нас есть инфраструктура, какие нужны инвестиции. Уверен, если мы откроем еще один-два международных аэропорта, будет развиваться региональная инфраструктура. На основе конкуренции цены будут ниже, чем то, что сейчас происходит в аэропорту Кишинева, который, по факту, - монополист", - заключил президент.

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