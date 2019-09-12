День вина в Молдове вошел в топ-5 эногастрономических событий осени в СНГ

В 2019 году Национальный день вина в Молдове будет отмечаться более масштабно, чем ранее.

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. Национальный день вина в Молдове вошел в пятерку эногастрономических и винных праздников и фестивалей стран СНГ этой осени, сообщает туристический портал ТурСтат.

"Гастропутешествия в Азербайджан, Грузию, Молдову и Узбекистан возглавляют рейтинг лучших осенних эногастрономических туров в СНГ и ближнего зарубежья", - говорится в сообщении.

По данным источника, в пятерку эногастрособытий стран СНГ и ближнего зарубежья, популярных у туристов, входят фестиваль "Телавино" в Кахетии (Грузия), Праздник граната в Азербайджане, Национальный день вина в Молдове и фестиваль "Искусство виноделия" в Узбекистане.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности и уникальности событий.

Что готовят в Молдове на День вина?

Восемнадцатый общенациональный праздник вина пройдет в республике 5 и 6 октября, организаторы обещают сюрпризы.

Впервые импровизированный городок и крестьянские подворья выйдут за пределы площади Великого национального собрания, разместятся в сквере Кафедрального собора. Вина будут "группироваться" по регионам, а стенды более 65 виноделен расположатся согласно карте.

На сцене, установленной на пешеходной улице Е. Доги, выступят отечественные и зарубежные артисты. За неделю до Национального дня вина все винодельческие предприятия страны откроют свои двери для гостей и будут принимать их с 28 сентября по 13 октября.

Посетители Национального дня вина смогут, как и в предыдущие годы, приобрести буклет с информацией о винодельнях, 12 талонами для дегустаций, программой мероприятий, скидками на винные туры, рекламными материалами, а также билетами на проезд в общественном транспорте.

Национальный день вина приобретает международные масштабы. Второй год подряд День молдавского вина отметят и в коммуне Снагов в Румынии. В мероприятии примут участие 26 виноделов из нашей страны. День молдавского вина отметят и в Яссах 21 - 22 сентября, а также в Бая-Маре 28 и 29 сентября. В минувшие выходные День молдавского вина прошел и в Беларуси.

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