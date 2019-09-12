Обыски и громкие задержания в Молдове: в изолятор попали два офицера

В четверг прошла спецоперация в одном из управлений Национального инспектората расследований.

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. Обыски завершились задержанием двух офицеров Национального инспектората расследований. Речь идет о главе одного из управлений структуры и его подчиненном, сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.

"Проверки провели в четверг в служебном кабинете руководителя управления, а также по месту жительства и автомобилях двух офицеров. Процессуальные действия проводились в рамках уголовного дела, инициированного по фактам извлечения выгоды из влияния и пассивной коррупции, совершенных в особо крупных размерах", - отметили в прокуратуре.

Согласно материалам дела подчиненный потребовал и получил деньги в размере примерно 15 тысяч евро от некоего экономического агента.

Взамен за это он обещал, что сможет повлиять на своего начальника и не передавать на рассмотрение имеющиеся в распоряжении управления материалы органу уголовного преследования для возбуждения дела по факту уклонения от уплаты налогов этим предпринимателем. После передачи денег бизнесмен не был привлечен к уголовной ответственности.

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В прокуратуре сообщили, что в результате обысков обнаружены и изъяты предметы и документы, связанные с объектом расследования. Оба офицера задержаны на 72 часа и помещены в изолятор Национального антикоррупционного центра.

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