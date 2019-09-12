Почем картошка для народа: в Молдове сокращаются площади самой популярной культуры

Местные производители могут обеспечить лишь половину потребностей населения республики. А картошку жители страны по-прежнему любят. По данным агентства продовольственной безопасности, каждый молдаванин съедает 120 килограммов картошки в год.

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik, Дарья Чернега. Плантации картофеля в Молдове в этом году сократились на четверть от запланированных объемов. Как заявила заместитель директора Национального агентства продовольственной безопасности (ANSA) Элла Малай, на 2019-й фермеры запланировали посадку 20-ти тысяч гектаров, а в итоге было засажено 15 тысяч.

Сказываются климатические изменения

Как пояснил руководитель одного из крупнейших предприятий по производству картофеля Раду Гроссу, фермеры отказываются выращивать эту культуру из-за климатических изменений. Картофель требует влаги, а в Молдове из года в год летом наблюдается засуха. Поэтому в тех зонах, где традиционно выращивали картошку, фермеры постепенно переходят на другие культуры.

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"Сейчас трудно прогнозировать цену на картошку, но низкой она точно не будет. Исходя из климатических условий, урожай маленький, качество не самое лучшее. Много мелкой картошки, и количество ее тоже мало для Республики Молдова", - рассказал Гроссу.

По словам сельхозпроизводителя, выращивание картофеля в Молдове сейчас является рискованным занятием, которое требует огромных инвестиций. Помимо установки систем орошения, необходима закупка комбайнов для уборки урожая. Как пояснил Гроссу, рассчитывать на ручной труд сейчас не приходится: в сельской местности не хватает рабочих рук.

Спасет белорусская картошка

По данным Национального агентства продовольственной безопасности, каждый житель Молдовы съедает в год в среднем до 120 килограммов картофеля. Местные сельхозпроизводители обеспечивают лишь половину от этого потребления. Остальное приходится закупать в Республике Беларусь, на Украине и в Польше. Минувшей весной Молдова впервые столкнулась с картофельным кризисом. Из-за дефицита этого продукта, цены на него взлетели до 20 леев за килограмм. Тогда молдавские импортеры постарались восполнить дефицит белорусской картошкой, однако не все партии удалось ввезти в страну. Как выяснили специалисты ANSA, 24 лота были заражены бактерией, которая в нашей республике является карантинной.

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"Мы благодарим власти Республики Беларусь, которые очень быстро отреагировали и усилили контроль в своей стране с тем, чтобы сократить риск проникновения в Молдову бактерии, которая является у нас карантинной", - заявила Элла Малай.

Специалисты двух стран на прошлой неделе встретились в Кишиневе и обсудили возможные варианты бесперебойных импортных поставок картофеля. Как сообщила Малай, в ноябре белорусская сторона предоставит Молдове список производителей и регионов, проверенных фитосанитарной службой на предмет наличия карантинной бактерии.

"Этот список мы распространим среди наших импортеров с рекомендацией закупать картофель у тех компаний, где проверена вся цепочка производства", - отметила заместитель директора ANSA.

© Sputnik / Nicolai Kibich Картофель: польза и вред продукта

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