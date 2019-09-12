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Спецоперация. Архивное фото

Оперативники в масках: как задерживали примара села Флорень - видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Кадры как в кино – один из глав местной администрации и советник пойманы с поличным при получении крупной взятки, смотрите видео.

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокуроры задержали примара (мэра) села Флорень Александра Давида и местного советника в рамках расследования дела о пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния. Об этом сообщили в четверг в НАЦ, опубликовав оперативную съемку самой операции.

На кадрах видно, как сотрудники в масках задерживают двух мужчин, затем из одной из сумок достают крупную сумму денег.

"Примара и советника подозревают в получении от местного бизнесмена 350 тысяч леев за легализацию земельного участка, которым тот пользовался уже несколько лет", - сообщили в НАЦ. 

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Следствие подозревает, что сельский глава и советник собирались повлиять на членов местного совета, чтобы те проголосовали за сдачу в аренду участка, ранее присвоенного предпринимателем, чтобы тот пользовался землей уже на законных основаниях.

Подозреваемые, по информации правоохранителей, предложили бизнесмену аренду участка с последующей ее покупкой.

Деньги за услугу передавались тремя траншами под контролем офицеров НАЦ. Сначала 200 тысяч леев, затем 10 тысяч, а после – 140 тысяч леев.

"При передаче последней суммы примара и советника поймали с поличным и доставили в НАЦ. На них открыты два уголовных дела", - уточнили в ведомстве.

Согласно действующему законодательству, обоим грозит до 15 лет тюремного заключения.

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