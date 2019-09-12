Вниманию пассажиров - в Кишиневе работают неправильные таксисты

Водителей машин такси, которые работают без установленного в автомобиле счетчика, будут лишть номерных знаков.

КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Вступили в силу изменения в молдавский Кодекс о правонарушениях и Кодекс автомобильного транспорта. Согласно новым законодательным нормам, водителей автомашин такси, которые будут перевозить пассажиров заранее оговорив цены и без таксометра, будут лишать номерных знаков на полгода.

Таксистам, решившим поиграть с фортуной и законом, грозит штраф в размере 15 тысяч леев. До сих пор водитель такси, который ездил без таксометра, оплачивал только штраф, а номерные знаки мог вернуть обратно.

По данным статистики, на территории республики в службах такси работают порядка 7 тысяч водителей.

Часть из них осуществляют свою деятельность нелегально. В налоговая службе заявляют, что частный извоз без таксометра и фиксирования стоимости поездки приводит к тому, что в государственный бюджет ежегодно не попадает порядка трех миллионов леев.

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