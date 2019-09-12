Транспортники сигналят властям: протест в центре Кишинева - видео

Представители транспортных компаний продолжают настаивать на повышении тарифа на пассажирские автоперевозки , они утверждают, что не остановятся, пока их условия не будут выполнены.

КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Министерство экономики и инфраструктуры "играет" с автоперевозчиками, а все обещания рассмотреть запрос о повышении тарифов на междугородние пассажирские рейсы оказались ложными. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса.

По его словам, прошло несколько встреч с представителями профильного министерства, однако это не привело к положительным результатам.

"Мы не могли получить от них (Минэкономики – ред.) их расчеты. Представили им свои, но они даже не захотели их тогда рассматривать. Предложили еще порядка 15 вопросов и отметили, что в зависимости от решения министерства по ним расчеты могут измениться – либо уменьшатся, либо увеличатся", - сказал Алекса.

Как отметил собеседник, эксперты Минэкономики изучили лишь шесть из 15 предложенных вопросов и заявили, что по остальным обсуждение возможно будет после 12 сентября.

Председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков отметил, что в состоявшемся в четверг протесте приняли участие порядка 100 транспортных единиц, которые выстроились перед зданием просветительства и сигналили в надежде, что их услышат.

Он заверил, что акция недовольства не повлияла на дорожное движение, а программа регулярных рейсов, которые связывают Кишинев с селами и районными центрами, не изменилась.

В министерстве экономики уточнили, что провели не одну встречу с представителями компаний-перевозчиков, были детально обсуждены все проблемы и трудности, с которыми сталкиваются транспортники.

Однако в министерстве считают, что требования о повышении тарифов за проезд должно соотноситься с качеством предоставляемых услуг, которые пока не очень соответствуют критериям комфорта.

Перевозчики должны соблюдать права пассажиров, в том числе оборудовать микроавтобусы для того, чтобы в них могли ездить люди с ограниченными возможностями. Профессиональная подготовка водителей также должна стать первым пунктом повестки дня у администраторов фирм, оказывающих транспортные услуги пассажирам.

Также немаловажно соблюдение всех требований налоговой ответственности компаний-перевозчиков, уточнили в ведомстве.

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