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Молдавская ССР. Село Кожушна Страшенского района, усадьба колхоза Бируинца (Победа).

Неоспоримый приоритет: поддержка многодетных и социально уязвимых семей

© Sputnik / А. Волков
Общество
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Объявленный в Республике Молдова по инициативе главы государства Год семьи стал поводом для многих инициатив и добрых дел.

КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Президент Игорь Додон навестил социально уязвимую семью Штефана и Надежды Катанэ из села Чучулень Хынчештского района.

В этой семье в очень трудных условиях растут четверо детей в возрасте от 3 до 13 лет. Чтобы облегчить бремя забот, гость подарил им продукты питания, игрушки, книги и школьные принадлежности.

Кроме того, глава государства навестил три пары супругов-долгожителей. Это Петру и Аника Борш – они живут в браке уже 53 года; Кирилл и Мария Тодераш – 65 лет совместной жизни; Теодор и Теодора Плэчинтэ – у них в этом году золотая свадьба, за полвека они вырастили девять детей.

"Пожелал всем всего самого лучшего, здоровья, процветания и подчеркнул, что они служат достойным примером для многих семей", - написал глава государства на своей странице в Facebook.

Додон также отметил, что поддержка многодетных и социально уязвимых семей и супругов-долгожителей остается приоритетной задачей Администрации Президента.

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Теги:
визит, семьи, село, Додон


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