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Стало известно, когда в Молдове начнутся выплаты по больничным листам

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Национальная касса социального страхования уточнила информацию о сроках первого периода выплат пособий по временной нетрудоспособности.

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Пособия по временной нетрудоспособности будут выплачиваться в Молдове с 18 сентября.  Об этом заявила Национальная касса социального страхования.

Прием у врача
© Sputnik / Илья Питалев
В Молдове началась электронная регистрация больничных листов

Для получения пособия по временной нетрудоспособности на зарплатную банковскую карту получатель должен подать заявление на имя работодателя.

Если у получателя имеется социальная карта (для получения пособий для семей с детьми, пенсий, иных пособий), то пособие по временной нетрудоспособности будет перечисляться на социальную карту.

Если получатель пособия не имеет зарплатной или социальной карты, то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается через любое почтовое отделение.

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Пособие на первые пять дней отпуска по болезни при обычных заболеваниях или несчастных случаях, не связанных с работой, рассчитывается и выплачивается работодателем, но не более 15 дней суммарно за один календарный год.

Начиная с шестого дня временной нетрудоспособности, назначение, расчёт и выплату пособий осуществляет НКСС, за счёт бюджета государственного социального страхования.

С 1 июля изменилсь и база расчета пособия по временной нетрудоспособности. Так, размер возмещения по временной нетрудоспособности определяется территориальными отделениями социального страхования, в зависимости от продолжительности периода взносов. Речь идет о 60% от полной заработной платы в случае периода взносов до 5 лет, 70% — от 5 до 8 лет и 90% — в случае непрерываемых взносов сроком более 8 лет.

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