Молдова выплатила более 16 миллионов евро по искам в ЕСПЧ

Огромная сумма компенсаций по решениям международного суда говорит прежде всего о низком уровне национальной юстиции, ранее заявляли эксперты.

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. За два десятилетия Республика Молдова выплатила истцам по решениям Европейского суда по правам человека 16,6 миллиона евро в качестве возмещения ущерба, сообщает центр юридических ресурсов Молдовы.

Молдова признала юрисдикцию ЕСПЧ ровно 22 года назад, когда 12 сентября 1997 года нашей страной была подписана Европейская конвенция по правам человека.

За это время в ЕСПЧ было принято к рассмотрению более 14,2 тысячи заявлений с исками против государственных структур. Из них в настоящее время остаются на рассмотрении 1204 заявления.

По числу жалоб в европейский суд Молдова находится на 11 месте из 47 стран, признавших юрисдикцию ЕСПЧ.

В этом году Европейским судом по правам человека было вынесено уже 33 постановления по делам, связанным с гражданами Молдовы. Чаще всего в ЕСПЧ обращаются с жалобами на неисполнение судебных решений, жестокое обращение, необъективное расследование жестокого обращения, содержание в заключении в плохих условиях.

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