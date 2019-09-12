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Европейский суд по правам человека

Молдова выплатила более 16 миллионов евро по искам в ЕСПЧ

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Огромная сумма компенсаций по решениям международного суда говорит прежде всего о низком уровне национальной юстиции, ранее заявляли эксперты.

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. За два десятилетия Республика Молдова выплатила истцам по решениям Европейского суда по правам человека 16,6 миллиона евро в качестве возмещения ущерба, сообщает центр юридических ресурсов Молдовы.

Владимир Филат
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Молдова признала юрисдикцию ЕСПЧ ровно 22 года назад, когда 12 сентября 1997 года нашей страной была подписана Европейская конвенция по правам человека.

За это время в ЕСПЧ было принято к рассмотрению более 14,2 тысячи заявлений с исками против государственных структур. Из них в настоящее время остаются на рассмотрении 1204 заявления.

По числу жалоб в европейский суд Молдова находится на 11 месте из 47 стран, признавших юрисдикцию ЕСПЧ.

В этом году Европейским судом по правам человека было вынесено уже 33 постановления по делам, связанным с гражданами Молдовы. Чаще всего в ЕСПЧ обращаются с жалобами на неисполнение судебных решений, жестокое обращение, необъективное расследование жестокого обращения, содержание в заключении в плохих условиях.

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Теги:
ЕСПЧ


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