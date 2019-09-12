Попеску рассказал, что ждет Молдову, если Москва и Киев не договорятся по газу

Глава внешнеполитического ведомства республики считает, что у республики есть несколько выходов в ситуации спора Москвы и Киева относительно транзитных поставок газа.

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. Молдавские власти готовят план "Б" в случае, если Москва и Киев не договорятся по вопросам транзита газа, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску в пятницу в интервью одному из местных СМИ.

По его словам, на продление газопровода Яссы-Унгены "до Кишинева потеряли много лет, за которые не сделали достаточно, чтобы Молдова вошла в зиму 2019-2020 годов" с готовой веткой. Ожидается, что этот проект будет завершен к весне следующего года.

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"Из-за того, что в Молдове потеряли время в усилиях по укреплению нашей энергобезопасности, есть риск, что зимой этого года по причине крайне сложных переговоров между РФ и Украиной, Молдова может проснуться в ситуации без поставок газа из России по традиционным маршрутам. Поэтому у нас есть несколько решений по закупке газа (…) по другим газопроводам", - отметил Попеску.

Он пояснил, что по этому поводу дискуссии продолжаются.

"Мы хотим, чтобы Российская Федерация и Украина пришли к компромиссу относительно транзита газа в Молдову и в остальные страны региона. Но в то же время мы готовимся к плану "Б", - сказал министр.

На вопрос о том, предполагает ли запасной вариант реверсные поставки "голубого" топлива в республику, Попеску ответил, "план "Б" включает много элементов".

"В том числе поставки газа из Румынии через Украину. В том числе, закупка газа сейчас и накапливание его в газовых хранилищах на Украине, чтобы мы могли пользоваться (этими запасами) в холодный период года. Есть и попытки оценить, сможем ли мы покупать газ через юг республики – из Болгарии и Румынии", - отметил глава МИДЕИ.

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Подытоживая, он сказал, что "есть несколько направлений, в рамках которых мы ищем решения, чтобы убедиться, что Молдова не зависит от довольно сложного диалога между Москвой и Киевом по поводу поставок газа".

В конце декабря 2019 года у Молдовы истекает срок нынешнего контракта на поставку газа от российского концерна "Газпром". Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Переговоры по новому договору уже начались, однако в подвешенном состоянии находится вопрос транзита "голубого топлива" через территорию Украины.

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"Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. Молдова приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. В конце 2016 года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа в республику и транзит через территорию республики до конца 2019 года.

В 2018 году "Газпром" поставил в Молдову 2,9 миллиарда кубометров газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году (2,7 миллиарда кубометров).

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