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Как победить поборы в молдавских школах: не надо стесняться - жалуйтесь

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Вместе с учебным годом в школах начинается осенний "сбор урожая", а именно - сбор денег с доверчивых учеников и их родителей.

КИШИНЕВ, 12 сент – Sputnik, Анна Куцерак. Школьные поборы - это давно не шокирующее явление в Молдове, но почему-то с каждым годом сборы в учебных заведениях растут прямо как и количество "честных" депутатов в стране.

Посольство России в Молдове
© Sputnik / Родион Прока
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Не успел ребёнок в полной мере приступить к учёбе, как он уже приходит домой с трехзначной цифрой на нужды класса.

Как подготовлены школы Кишинева и пригородов к новому учебному году>>>

Интересно, что иногда самой необходимой вещью в классе является не только шторы и линолеум, но и новая модель телефона для учительницы.

"Раньше пытались разобраться во всех денежных сборах, а также целях. И думали, что сможем помочь найти более выгодную цену на школьный инвентарь. Но, как оказалось, это никому особо и не нужно было. Со временем пришло осознание - легче уж не вдаваться в подробности, а просто "плыть по течению", не выделяясь из толпы", - рассказал корреспонденту Sputnik один из родителей школьника.

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Как показывает практика, суммы денежных сборов в школах с каждым годом лишь возрастают, а вот меры по их предотвращению, увы, нет.

Деньги
CC BY 2.0 / Vsevolod Knyazev / Деньги
Центр антикоррупции занялся борьбой с поборами в школах и детсадах

Ещё два года назад был принят и подписан приказ о запрете сбора денег в школах и лицеях Молдовы. Однако много ли изменилось после этого?

Вроде как и меры предприняты, но плохо они работают. Возможно, из-за того, что родители просто не верят в их эффективность.

По данным НЦБК, со 2 сентября работает "горячая линия", на которую можно обращаться круглосуточно в течении всех семи дней рабочей недели, чтобы пожаловаться на незаконные поборы в школах. 

  • звоните по телефону: 0-800-55555 (бесплатно)
  • присылайте письма на почту: secretariat@cna.md
  • можете прийти в офис по адресу: проспект Штефана чел Маре, 198

А можно не платить школьные сборы?

Не можно, а нужно! Ведь, если каждый будет знать свои права, и не будет поощрять, все прекратится.

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Теги:
Кишинев, Молдова, поборы, деньги, школа


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