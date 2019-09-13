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Круглосуточная проблема в одном из городов Гагаузии - что произошло

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Жители Чадыр-Лунги страдают из-за отсутствия в городе круглосуточной аптеки - в темное время суток лекарства купить негде.

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. На заседании совета Чадыр-Лунги власти рассмотрели вопрос об открытии вблизи больницы аптеки, работающей круглосуточно, сообщает сайт gagauzinfo.md. С такой просьбой к советникам обратилась жительница муниципия Алла Федористова.

Жительница муниципия, принявшая участие в заседании Совета, отметила, что недавно, находясь в больнице, попала в непростую ситуацию, когда ей срочно нужно было приобрести необходимые лекарства в ночное время, но эту задачу было сложно решить, так как в медицинском учреждении аптека в это время суток закрыта.

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Главный специалист примэрии Чадыр-Лунги по налогам и сборам Людмила Чобаника отметила, что вопрос рассматривался на рабочей комиссии совета, на которой было решено обратиться к руководителю аптеки, расположенной в Центре семейных врачей с предложением установить круглосуточный режим работы аптеки.

В итоге после длительного обсуждения вопроса было решено встретиться с экономическими агентами для обсуждения этой проблемы. 

Советники предложили обратиться в Исполком Гагаузии и управление здравоохранения с предложением открытия филиала государственной сети аптек на территории Чадыр-Лунгской больницы.

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Теги:
аптека, проблема, Гагаузия


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