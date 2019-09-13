У "поющих" фонтанов в Тирасполе появятся свои оркестры

В городе намерены возродить проведение живых концертов. Недавно открытый красивый фонтанный комплекс решено сделать центром подобных мероприятий.

ТИРАСПОЛЬ, 13 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе после появления в центре города нового фонтанного комплекса намерены возродить традиции проведения музыкальных вечеров, сообщили в местной администрации.

Заместитель тираспольского градоначальника по социальному развитию Мария Пащенко считает отрадным фактом то, что новый фонтанный комплекс стал не просто украшением города, но и культурной площадкой.

"Именно с таким расчетом он и задумывался. Мы надеемся, что он станет местом притяжения творческих людей, где будут проводиться самые разнообразные интересные мероприятия. Живая музыка в исполнении профессиональных музыкантов – это не просто развлечение, но и повышение культурного уровня горожан", – заметила Пащенко.

В прошлые выходные услаждал слух слушателей муниципальный камерный оркестр Городского Дома культуры и собрал немало публики. И в этот уикенд было решено пригласить другие известные музыкальные коллективы Приднестровья.

В субботу возле фонтана выступит Государственный симфонический оркестр Приднестровья, а в воскресенье – Государственный квинтет "Либерти".

В обоих случаях концерты живой музыки пройдут с 20.00 до 21.00 часов, после чего фонтан возобновит работу в обычном режиме вечернего свето-музыкального шоу.

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