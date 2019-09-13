Молдавские виноградари готовы взяться за топоры: серьезные проблемы сектора

Власти республики должны найти решение в ситуации с переизбытком вина. К такому выводу пришли в конце парламентских слушаний по проблемам, с которыми сталкивается сектор вина и винограда.

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik, Элеонора Лисник. Вина этого года должны получиться хорошими, так как продолжительная засуха в Молдове "подсушила" виноград. Впрочем, урожай-2019 не дотягивает до показателей 2018 года. Причин несколько. Это и дожди с градом, и последствия засухи – ягоды на 20% легче, чем обычно.

Но даже с учетом всего этого, часть урожая винограда в этом году все равно останется непереработанной.

Виноделы не могут позволить себе покупать такое большое количество сырья, как раньше, потому что склады и так переполнены продукцией предыдущих лет. Почему? Потому что производители просто не смогли экспортировать ее.

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Закупочные цены в два раза ниже, чем в предыдущие годы

По этим же причинам цена, предлагаемая переработчиками на виноград, также в два раза ниже, чем в предыдущие годы.

Технические сорта закупаются этой осенью по 2,5-2,7 лея за килограмм, элитные сорта – "Каберне", "Пино-нуар" - по 3-4 лея за килограмм (а это на 1-2 лея дешевле, чем в предыдущие годы).

Владельцы виноградников отчаялись – такие цены едва покрывают расходы на производство.

Рыночные законы и реальность

С другой стороны и производители вин сигнализируют о том, что они сталкиваются с проблемами – нереализованные запасы вин на складах и сниженные возможности хранения продукции этой осенью.

Цена на вино наливом на европейском рынке составляет 30-35 евроцентов за литр, а это примерно 7 леев.

Если провести расчеты и учесть цены на сырье на европейском рынке, то видно, что оно стоит не дороже, чем в Молдове, считает владелец одного из винзаводов. Об этом он заявил в рамках слушаний парламентской комиссии по экономики, бюджету и финансам.

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"В рыночной экономике товар стоит столько, сколько платит покупатель. Законы рыночной экономики жесткие, но это так", - отметил он.

Очереди в километр к воротам винзаводов

Владелец этого же предприятия сообщил, что у ворот его компании ежедневно выстраивается километровая очереди из производителей винограда, которые ожидают по 6-8 часов, чтобы сдать урожай на переработку.

"В этой ситуации вопрос не в цене, а в том, чтобы виноград вообще приняли. Когда все склады будут переполнены, мы закроем ворота. В этом году останется не переработанный виноград. Необходимо найти долгосрочное решение. Переработчики не враги производителям винограда, но им негде хранить сырье", - отметил он.

Виноградники под топор

В рамках слушаний производители винограда пожаловались, что цены на сырье в этом году ниже, чем в предыдущие. Кроме того, когда начался сбор урожая, многие виноградари не знали, кому и по какой цене они будут продавать продукцию.

По словам одного из них, небольшие владельцев виноградников находятся в отчаянном положении и готовы взяться за топоры и начать вырубать лозу.

Владелец виноградника на юге Молдовы рассказал, что этой осенью он собрал 400 тонн винограда, а переработчик объявил цену покупки только после доставки 300 тонн. Как отметил аграрий, это был первый раз, когда уборка урожая началась, а цена на продажу была не известной. К слову, этот производитель получил по 10-11 тонн винограда с гектара.

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Виноградари подчеркивают, что жители сельской местности могли бы зарабатывать на виноградарстве и плодоводстве. Однако из-за того, что им платят небольшие деньги, люди вынуждены уезжать за границу. Сейчас можно столкнуться и с проблемой поиска сборщиков винограда.

Как решить проблемы виноградарства

Минсельхоз должен проанализировать действующее законодательство и посмотреть, как действовать в ситуации с переизбытком винограда, заявил председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Игорь Мунтяну.

Если, в конце концов, у некоторых переработчиков винограда нет денег на покупку сырья, то им можно помочь получить кредиты.

Также будет оценена вместимость складов производителей вина. Хранилища будут использованы по максимуму.

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Другим выходом из ситуации может стать диверсификация способа переработки винограда - превращение в сок или "домашнее вино" для сектора HoReCa (отели, рестораны, кафе).

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