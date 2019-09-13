Ставка – генпрокурор: кабмин внес срочные коррективы в законодательство

В министерстве юстиции рассказали, в чем заключаются основные изменения, утвержденные правительством в процессе отбора и утверждения претендентов на должность генерального прокурора Молдовы.

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Члены правительства на заседании в пятницу утвердили изменения в процедуре выбора генерального прокурора Молдовы.

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"Все знают, как для нас важна реформа юстиции и прокуратуры. Мы выходим с новой инициативой. Будет процедура предварительного отбора кандидатов. Эта инициатива обсуждалась с международными партнерами", - сказала премьер Майя Санду.

В свою очередь, министр юстиции Олеся Стамате пояснила, что Высший совет прокуроров (ВСП) останется главным органом по отбору кандидата.

"Предлагаем создать комиссию, которая будет заниматься предварительным отбором кандидатов на должность генпрокурора. Эту комиссию создаст министерство юстиции", - сказала Стамате.

В ее состав войдут глава Минюста, бывший прокурор или судья с 10-летним опытом, международный эксперт с опытом работы в прокуратуре или борьбе с коррупцией, признанный эксперт в области права, представитель гражданского общества. Кроме того, еще одного национального эксперта в комиссию назначит председатель парламента. А помогать деятельности комиссии будет психолог.

"Члены комиссии должны иметь не менее, чем 10-летний опыт по специальности. Эта комиссия будет проводить публичный конкурс, на основе которого состоится предварительный отбор двух-четырех кандидатов, соответствующих требованиям на должность генпрокурора. Кандидатов из шорт-листа должны затем предложить Высшему совету прокуроров", - сказала глава Минюста.

Она уточнила, что "ВСП может отклонить одну или несколько кандидатур из шорт-листа на основании обоснованного решения, за которое проголосовали большинство членов Совета".

"Тогда список возвращают в Минюст, который может предложить кандидата из шорт-листа. Если других кандидатов нет, то будет проводиться новый конкурс. Такая же процедура предусмотрена и для президента, который может отклонить предложенного ВСП кандидата", - заявила Стамате.

Еще одно изменение – критерии, которым должен соответствовать претендент. В настоящее время кандидат должен обладать не менее, чем десятилетним опытом в юридической сфере и пятилетним опытом работы прокурором.

"Хотим расширить спектр кандидатов. Наше предложение, чтобы критерий о пятилетнем стаже применялся в случае прокуроров и судей, семилетний стаж должен быть у адвокатов или следователей. Тогда у нас будет возможность выбрать из более широкого списка претендентов", - пояснила Стамате.

Кроме того, Минюст предложил расширить число членов Высшего совета прокуроров еще тремя членами, два из которых с правом голоса – это глава Союза адвокатов и народный адвокат, а третьего из числа представителей гражданского общества будет назначать правительство.

Премьер министр по итогам заседания правительства заявила, что "когда парламент утвердит изменения и закон будет опубликован, то конкурс, который проводился, будет признан недействительным".

По ее словам, депутаты могут проголосовать за данные поправки уже в начале следующей недели.

Как Генпрокуратура осталась без руководителя

Парламент 9 июля принял постановление о том, что Эдуард Харунжен не отвечает условиям назначения на должность генерального прокурора. За документ проголосовали депутаты парламентского большинства.

В своем решении высший законодательный орган страны призвал президента Игоря Додона издать указ об отставке генпрокурора на основании установленных обстоятельств.

Постановление также передали и в Высший совет прокуроров.

Глава государства 11 июля принял отставку Харунжена с поста главы Генеральной прокуратуры, удовлетворив его просьбу в соответствии с поданным заявлением.

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Первые поправки в закон

Депутаты 19 июля утвердили в окончательном чтении изменения в законодательство, предусматривающие, что президент Молдовы отныне обладает законным правом назначать исполняющего обязанности генпрокурора. В документе уточняется, что глава государства в подобных обстоятельствах будет рассматривать кандидатуру, предложенную Высшим советом прокуроров республики (ВСП).

Если президент усомнится в законности процедур отбора кандидата, он имеет право отклонить кандидатуру, предложенную ВСП. Когда кандидатура, предложенная ВСП, будет отклонена, глава государства вправе самостоятельно назначить генпрокурора. Однако сделать он это сможет после одобрения кандидата парламентским большинством.

Парламент вправе предложить нового специалиста на должность генпрокурора в случае, если с момента ее освобождения прошло три дня.

Как назначали и.о. генпрокурора

Высший совет прокуроров не смог выбрать кандидата на пост и.о. генпрокурора из-за отсутствия кворума, поэтому определить кандидата должны были депутаты.

Парламентская комиссия по праву, назначениям и иммунитету предложила выдвинуть на должность врио генпрокурора Молдовы замглавы прокуратуры Кишинева Дмитрия Робу.

Депутаты парламента на заседании 30 июля 78 голосами одобрили эту кандидатуру.

С момента назначения Робу Генпрокуратура начала несколько громких расследований. В том числе, открыто уголовное дело по факту узурпации власти в Молдове в период с 7 по 14 июня, возбуждены три уголовных дела по факту прослушки граждан страны, возобновлено расследование по факту "искусственного роста тарифов на электроэнергию".

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