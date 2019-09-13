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Озеро Valea Morilor, архивное фото.

Этого шокирующего зрелища на озере Valea Morilor больше не будет

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Проблема гибели рыбы на Комсомольском озере в Кишиневе была актуальной весь нынешний сезон, горожан ужасало это зрелище, однако решение вопроса все же было найдено.

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. На озере в парке Valea Morilor было установлено современное оборудование для очистки воды. Так, 16 аэраторов и устройств по дезинфекции будут постоянно обеспечивать чистоту воды и создавать экологически чистую среду обитания для рыбы и других представителей фауны. 

Аэраторы были установлены по половине периметра озера у зоны, прилегающей к пляжу. Технология очистки воды - абсолютно безопасна, суть работы устройств заключается в выделении чистого кислорода со дна водоема, который  затем поднимается на поверхность. 

По словам главы "Зеленого хозяйства" Кишинева Сергея Карпа, работа систем аэрации позволит в будущем избежать массового мора рыбы в водоеме, что не раз происходило ранее.

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Более того, постоянное подводное движение потоков позволит прекратить процесс заиливания водоема. Эффекты от работы нового оборудования можно будет заметить через месяц, когда вода полностью очистится.

Оборудование, предназначенное для распространения дезинфицирующего раствора в воде, будет распространять его с плотностью в 3 тонны на гектар. Такое же оборудование планируют установить на всех водоемах Кишинева, где есть пляжи. Оборудование для очистки воды было приобретено в США и обошлось муниципальному бюджету Кишинева в 1,8 миллиона леев.

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Теги:
экология, меры, рыба, озеро


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