Стало известно, почему тормозит реформа юстиции в Молдове

О преобразовании правосудия в Молдове говорят не один год подряд, однако уровень доверия граждан к выносящим вердикты инстанциям остается на довольно низком уровне.

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Сегодня все стараются найти причины провала проведенной ранее судебной реформы в Молдове, на которую потратили колоссальные суммы, а зачастую с внедрением этих нововведений рушились и судьбы.

Бывший судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Станислав Павловский утверждает, что прогресс в данной сфере затормозился в силу ряда факторов: отсутствия политической воли, понимания международными экспертами реальной ситуации в правосудии Молдовы.

"К нам приезжали международные эксперты с отличной подготовкой, они прошли самый тщательный профессиональный отбор в ЕС. Однако их знания и опыт более применимы к ситуации в их странах, в их правовых системах, но они понятия не имели о реальном положении дел в юстиции Молдовы", - рассказал Павловский.

Однако в реальности случилось так, что на протяжении последних лет эта реформа не была направлена на рядовых граждан страны и тех, кто работает в системе, - самих судей, подчеркнул собеседник в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Вам хорошо известно, что повысили зарплаты судей и прокуроров, улучшили условия их выхода на пенсию. Я не утверждаю, что этого не надо было делать, так как именно достойная оплата труда и социальное обеспечение после выхода в отставку являются основополагающими столпами в вопросе независимости юстиции. Однако не этот вопрос являлся целью реформы - необходимо было, чтобы создавались законодательные условия, чтобы все работали в рамках легального поля", - уточнил Павловский.

Если не провести фундаментальные изменения в системе, можно менять генеральных прокуроров одного за другим, но положение дел в отрасли юстиции не улучшится, уверен эксперт.

По словам юриста, системные проблемы уже были определены, а решения предлагались неоднократно. Но власть в 2012-2013 годах даже не хотела слышать о внедрении этих изменений. В нашей стране отсутствуют стандарты сбора доказательств и улик, а механизмы вынесения судебных решений и наказаний за преступление до конца не отлажен, утверждает эксперт.

В конце августа новые молдавские власти представили концепцию реформы юстиции, которая предполагает, среди прочего, изменение процесса избрания генерального прокурора. Оценивать работу действующих судей и прокуроров, а также решать, кто из них достоин занимать свои рабочие места, будет специальная комиссия, в которую войдут, в том числе, и иностранцы.

Масштабные изменения разрабатываются партнерами по коалиции - социалистами и блоком ACUM. Однако в процессе переговоров между ними появились некоторые разногласия.

Представлять реформу юстиции начала глава профильного министерства Олеся Стамате. Она выразила позицию правительства страны по поводу изменений в судебной системе и прокуратуре.

В частности, Минюст предлагает сужение полномочий Высшей судебной палаты (ВСП), чтобы она фокусировалась на унификации судебной практики и меньше на рассмотрении конкретных дел. А это, как отметила министр, приведет и к сокращению числа судей с 33 до 17. Здесь-то и самое интересное.

"Чтобы установить, кто именно из действующих судей останется в новом составе суда, они будут подвергнуты механизму оценки (внешней) со стороны независимой комиссии из 18 экспертов с безупречной репутацией, включая 6 европейских специалистов - бывших судей и прокуроров из ЕС", - отметила Стамате.

Как считает глава Минюста, комиссия будет оценивать судей по трем основным критериям – неподкупность, профессиональные и личные качества.

Если экспертная коллегия посчитает, что судья ВСП не достоин занимать этот пост, ему предложат перевод в другую инстанцию в зависимости от вакантных мест. К слову, результаты отчета этой комиссии передадут в Национальную комиссию по неподкупности и судебную инспекцию.

"Эта же комиссия оценит работу председателей и заместителей Апелляционных палат", - сказала министр.

Также предлагается увеличить состав Высшего совета магистратуры (ВСМ) с 12 до 15 членов. Двоих выдвинет кабинет министров, а одного президент. Власти настаивают на том, чтобы из шестерых нынешних членов Высшего совета магистратуры, трое были представителями судебных структур первой категории, двое – из Апелляционной палаты, а один – из ВСП.

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