В Кишиневе наконец-то появилась инсталляция "как в мегаполисах мира"

Теперь монументальное признание в любви к родному городу можно увидеть в самом центре молдавской столицы.

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Про душевную привязанность к своей родной местности писали известные поэты и писатели, многие тоскуют по ней вдалеке, некоторым она на чужбине снится по ночам.

Кишинев тоже нельзя не любить, несмотря на все то бесхозяйственное и попустительское отношение, которому он подвергался в течении нескольких десятилетий. У нашего города - свой шарм, своя неповторимая атмосфера, кто бы что ни говорил про молдавскую столицу.

Нигде нет таких платанов, без которых город представить уже просто невозможно, нигде нет такого Московского проспекта, утопающего в зелени каштанов, нигде в мире не увидишь такую самобытную красоту, как в парках нашего города - с задумчивым Пушкиным на постаменте, с Аллеей классиков, с легкостью каскадной лестницы на Комсомольском озере.

Во многих городах мира есть инсталляции, лишний (?) раз свидетельствующие о любви его жителей. Появилась таковая и в молдавской столице.

"Я люблю Кишинев", - гласит выведенная огромными белыми буквами надпись, появившаяся в сквере перед Национальным театром оперы и балета "Мария Биешу".

Теперь сфотографироваться здесь может каждый в любое время дня и ночи. Новый объект, который может привлечь туристов, установлен сотрудниками Управления жилищно-коммунального хозяйства примэрии Кишинева.

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