Ради наживы и крышу раскурочили: в Приднестровье задержали домушников

Материалы уголовного дела по совершению молодыми людьми серии краж в Приднестровье уже переданы в суд.

ТИРАСПОЛЬ, 13 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. В управлении Следственного комитета города Рыбница завершено расследование уголовного дела в отношении двух подельников, которые обвиняются в совершении хищений.

"По данным следствия, ранее судимый Александр Козак вовлек в преступную деятельность своего несовершеннолетнего приятеля и совместно с ним в период времени с августа по октябрь 2018 года совершил на территории города Рыбница и близлежащих к нему сел семь эпизодов хищений", - отметили в Следственном комитете.

На счету пары преступников - кражи из автомобилей, домовладений, двух магазинов, а также из помещения администрации Сельского совета Красненькое и почты села Большой Молокиш.

Домушники проникали в транспортные средства, дома и помещения, взламывая окна и замки. В один из магазинов они попали, демонтировав часть крыши.

Общая сумма похищенного ими имущества превысила 18 тысяч приднестровских рублей (чуть больше тысячи евро).

В ходе предварительного следствия в квартире Козака была обнаружена часть похищенного и возвращена собственникам.

Обвиняемый Козак взят под стражу, его несовершеннолетний сообщник находится на подписке о невыезде.

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