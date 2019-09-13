В Кишиневе медведи выйдут на свободу - что произошло

В Кишиневском зоопарке полным ходом идет строительство масштабного вольера для медведей - совсем скоро косолапых переселят в новый дом.

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. На пространстве площадью в 6 тысяч квадратных метров идет возведение нового "подворья" для бурых медведей, которые до сих пор вынуждены были ютиться в тесных клетках, более напоминавших тюремные камеры.

© Photo: Примэрия муниципия Кишинева Проведение работ по строительству медвежьего вольера в Зоологическом Саду Кишинэу

В начале октября, когда вольер будет закончен, а косолапые отпразднуют новоселье, им представится настоящее раздолье, а условия обитания более будут напоминать природные. В примэрии муниципия Кишинев сообщили, что строительные работы, которые начались в июне текущего года, находятся в завершающей стадии.

© Photo: Примэрия муниципия Кишинева Проведение работ по строительству медвежьего вольера в Зоологическом Саду Кишинэу

Сейчас монтируют решетки, которые будут ограждать вольер.

Идет строительства помещения для зимовки мишек. В вольере будет отдельное озеро, где медведи смогут ловить рыбу - котлован под водоем уже выкопан.

Проект модернизации столичного зоопарка осуществляет муниципальное предприятие "Chișinău-Proiect", стоимость работ составляет 7,5 миллиона леев.

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