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Нож, убийство

"Сад мертвых" на юге Молдовы: здесь убийцы прятали тела своих жертв - фото

CC BY 2.0 / Lwp Kommunikáció / Elárulva
Общество
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Даже прокуроры и полицейские были шокированы тем, что увидели в одном из сел Штефан-Водского района: жертв двух убийств преступники закопала в одном саду.

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. В пятницу, 13 сентября, прокуроры и полицейские Штефан-Водского района обнаружили в саду дома в одном из местных сел тело человека. Шок вызвало то, что там же ранее обнаружили жертву другого убийства, совершенного 9 сентября.

Похоронил свою жертву с ножом в спине

Как удалось установить, подозреваемый во втором преступлении, будучи нетрезвым, вступил в конфликт с односельчанином, с которым ранее враждовал. Выяснение отношений переросло в драку, в которой пьяный человек забил своего оппонента до смерти. Сначала он наносил удары камнем, а добил свою жертву ножом.

Grădina plantată cu morți
© Photo :
Grădina plantată cu morți

Пострадавший скончался на месте. Позже преступник затащил тело мужчины в свой сад и там похоронил. В результате полицейского расследования было найдено тело с ножом в спине и металлическим тросом на шее — убийца решил разом избавиться от обеих улик.

Как два тела оказались захороненными в одном саду

В ходе расследования возможной связи этого преступления с другими оказалось, что в том же самом саду ранее, 9 сентября, было найдено зарытое тело другого мужчины, объявленного пропавшим без вести.

По данным правоохранительных органов, второй похороненный в саду мужчина был близким родственником первой жертвы.

Полиция продолжает расследование.

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Теги:
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